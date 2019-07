Si può viaggiare in tanti modi, anche con la fantasia, restando comodamente seduti su una poltrona del Teatro Nazionale.

È quello che Gattinoni Travel Store di Milano - Via Manzoni, vuole proporre. La storica agenzia milanese, il 1° Dicembre 2019 consiglia a tutti i suoi clienti e non solo, un posto d’eccellenza per lo spettacolo Singin in the Rain” il famoso musical ispirato al film “Cantando sotto la pioggia”, presso il “Teatro Nazionale” di Milano. Il pacchetto di € 39,50 a persona include: biglietto e trasferimento in bus GT da Lambrugo con accompagnatore (possibilità di altre fermate su richiesta!)

Per ulteriori informazioni contattare: 02 72094402 (lun. al ven. dalle: 09.30 alle 13.00/14.00 alle 18.30 - il sabato dalle 09.30 alle 13.00)

email: alberto.curioni@gattinoni.it

Leggi tutte le notizie su "Lecco"

Edizione digitale