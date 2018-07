Lecco come punto di attrazione, ma non solo Lecco. Anche i tanti paesi del circondario, quella fetta di territorio che per le metropoli viene chiamato «hinterland», offrono occasioni di svago soprattutto durante i mesi estivi.

A OGGIONO ad esempio è alle porte un week-end di musica rock con l’Oggiono Music Festival 2018. Si comincia venerdì sera 6 luglio con il concerto degli «Oxout», si prosegue sabato sera 7 luglio con il country dei «700 metri sopra il cielo» per finire domenica sera 8 luglio con Rock Historia e l’esibizione degli «80 roba». Dalle 19 è anche attivo il servizio cucina con il rock menu (piazzale della stazione di Oggiono) e ci sono i gonfiabili per i bambini. Sempre a Oggiono, ma per tutta la durata dell’estate, il Comune e l’associazione commercianti presentano «Sere d’estate in shopping» rispettivamente il 3, 10, 17,24 e 31 luglio (shopping e musica per le vie del centro).

A CALOLZIOCORTE, il 15 e il 16 agosto in due giornate consecutive si celebrano le feste patronali delle frazioni di Rossino e Sopracornola con celebrazioni liturgiche e bancarelle oltre a prevedibili momenti di condivisione (pranzi comunitari).

Il 14 luglio, invece, a Lavello si conclude la rassegna teatrale «I luoghi dell’Adda» con lo spettacolo «E’ festa» del Teatro del Buratto. Si prosegue con concerti in piazza Vittorio Veneto e karaoke il 4, 11, 20 e 25 luglio per la rassegna «Calolzio by Night» organizzata da Pro loco e Comune.

A GALBIATE si festeggia il 7 luglio dalle 19 alle 23 il 20esimo anniversario della Pro loco: una serata di festa con ristoro e musica nel parco di Villa Bertarelli; il 13 luglio dalle 21 alle 23 in Piazza della Chiesa a Sala al Barro, serata danzante di tango argentino; il 9-13 luglio, 16-20 luglio, 23- 27 luglio, 30 luglio-3 agosto dalle 9 alle 17.30 al Parco Ludico di Galbiate c’è un’interessante iniziativa per i più piccoli (età consigliata dai 6 ai 12 anni). I bambini e ragazzi delle «Ludo-weeks» abiteranno il Parco Ludico, dove ciascuno potrà trovare il proprio luogo tanto immaginato; conosceranno questo albero chiamato... Galbiate.

A PESCATE l’8 luglio al parco si celebra la Giornata dei ragazzi gentili in collaborazione con il Comune e l’Associazione Papà, l’Associazione Gommonauti 2000 e La Nostra Famiglia. Dall’11 luglio al 29 luglio - Festa dello Sport al parco (24esima edizione) a cura dell’Asd Centro Basket Pescate; il 25 e 26 agosto alla grande con la Sagra del Risotto Pescatese (quinta edizione) un appuntamento conviviale per palati fini e buone forchette in collaborazione con il Comune di Pescate e il Gruppo Alpini; l’1 settembre infine la Festa Patronale di Santa Teresa che si tiene anche nei giorni a seguire con celebrazioni liturgiche e momenti conviviali alla Parrocchia e all’Oratorio di Pescate.

A OLGINATE infine, dal 25 al 29 luglio c’è la festa patronale di Sant’Anna (10ma edizione). Torna anche quest’anno la tradizionale splendida kermesse sorta dalle ceneri della Festa Paesana, che ha riportato in auge l’antico motto «Ai Casén l’è semper festa». Quattro giorni di concerti, spettacoli circensi, teatro, dj-set, percussionisti, giochi per bambini e un mare di leccornie da accompagnare con della buona birra (ogni sera un gruppo musicale diverso).

