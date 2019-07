LECCO (ces) Riccardo aderisce al programma MedinRun qualche mese fa e da subito a colpirmi sono la sua determinazione e la sua capacita di affrontare le sfide; sfide che per lui hanno un livello di difficolta maggiore perché Riccardo è ipovedente.

Un limite? Non per lui, che ha due obiettivi ben chiari: la sua prima maratona e la Resegup!

Incontro Riccardo subito dopo il raggiungimento dei suoi obiettivi!

• Ciao Riccardo, ci racconti come è iniziata la tua passione per la corsa?

«Ho 32 anni e ho cominciato a correre con una certa costanza circa tre anni fa. Prima mi ero dedicato ad altre attività: trekking, arrampicata e, soprattutto, ciclismo (sempre a livello amatoriale); la corsa era un ripiego invernale su cui vertevo malvolentieri, quasi un’imposizione cui mi sottoponevo saltuariamente giusto per non trascorrere mesi di inattività. Poi sono cambiati i ritmi di vita, la nascita di mia figlia ha limitato sensibilmente la disponibilità di tempo per i lunghi giri in bici, e la corsa ne ha preso man mano il posto come attività prevalente. Così, abituando gambe e testa, ho cominciato ad avere la corsa nelle corde, a coglierne gli aspetti positivi e ad apprezzarla fino a non poterne fare più a meno. Il resto lo hanno fatto (e lo fanno) il senso di sfida con me stesso e la tensione continua a superare i miei limiti… così ho fatto della corsa un mezzo per continuare a mettermi alla prova, una valvola di sfogo di tensioni e preoccupazioni, una fonte di benessere fisico e psicologico».

Ci racconti come hai conosciuto il programma MedinRun e cosa ti ha portato alla decisione di seguirlo?

Alcuni mesi fa mi sono messo in testa di provare a raggiungere due traguardi impegnativi: la mia prima maratona e la Resegup. La ricerca di qualcuno che potesse seguirmi nella preparazione mi ha portato a conoscere Andrea Ruggiero, che è diventato il mio allenatore e a cui devo una parte importante del raggiungimento dei miei obiettivi.

Ed è stato proprio lui a farmi conoscere il programma MedinRun, presentandomi allo staff di MedinMove. Appena mi è stato proposto il progetto ho deciso di seguirlo, perché mi sembrava costituire una parte importante del running, complementare agli allenamenti di corsa: la prevenzione degli infortuni attraverso il potenziamento di specifici gruppi muscolari ed il miglioramento della propriocezione, dell’equilibrio e della stabilità.

Poi, sempre all’interno di MedinRun, ho conosciuto il programma di mindfulness, cui la mia personalità razionale e materialista si è approcciata con un certo scetticismo…beh, devo dire che si sbagliava! In alcuni mesi di allenamento mentale ho imparato ad affrontare gli allenamenti fisici con una maggiore consapevolezza del mio corpo e di quello che faccio, ho lavorato sui miei limiti, sulla gestione delle energie, sull’attenzione, sull’autostima, sviluppando stimoli e riflessioni che vanno oltre la corsa e riguardano svariati aspetti della vita».

Il programma prevede sia un affiancamento nell’allenamento fisico sia un allenamento mentale. Per te hanno lo stesso peso nel raggiungimento degli obiettivi?

«Ho sempre pensato che l’attività sportiva abbia delle enormi implicazioni psicologiche, cui da tempo attribuisco un’elevata importanza. Ho la sensazione che con MedinRun io stia imparando ad intersecare l’aspetto fisico e quello mentale in modo costruttivo, a farli procede insieme in maniera armonica, e credo che questa simbiosi abbia un peso non indifferente nel raggiungimento dei miei obiettivi. Detto in altre parole, arrivare in fondo ad una corsa impegnativa significa tante cose: gestire le energie, ascoltare il proprio corpo, superare le crisi…tutti aspetti da affrontare tanto con il fisico quanto con la mente».

Consiglieresti il programma MedinRun? Se si, perchè?

Assolutamente si, mi sento di consigliare MedinRun per tutti i motivi già citati, cui vorrei aggiungerne uno non meno importante: la possibilità di confrontarsi con persone competenti e disponibili, tanto nella regolarità della preparazione quanto nell’eventualità di necessità specifiche. Personalmente, ritengo particolarmente rassicurante la consapevolezza di poter contare su qualcuno di cui mi fido nella programmazione del percorso in vista di un obiettivo fuori portata, o in caso di acciacchi, flessioni di rendimento, blocchi psicologici legati al running etc. E tutto questo, nel programma MedinRun, c’è!».

Le tue prossime sfide?

«Ora tornerò a correre prevalentemente in pianura, sia su asfalto che su pista. Nei prossimi mesi mi attendono i campionati paralimpici, poi in autunno proverò ad aumentare velocità nelle lunghe distanze. E allora avanti, con affondi, squat ed esercizi di equilibrio! Come sempre, con il coltello tra i denti!».

ntervista a cura della dott.ssa Veronica Chantal Bertarini per MedinRun.

