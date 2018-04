Passata la Pasqua, al Panificio Stucchi non si ferma la produzione di pane e prodotti da forno con farina Intera®, l’unica farina che unisce alla bontà della farina raffinata, tutti i benefici di quella integrale. Grazie a essa si sfornano prodotti di alta qualità e buon gusto che non incidono sulla salute.

«Ma non è tutto - informano i responsabili del forno calolziese - Ogni giorno, infatti, prepariamo anche tanti tipi di pane speciale. Per esempio in settimana proponiamo pane con farina di segale selvatica, al farro e 100% integrale. Pane, pizze, rustiche e focacce in infinite varietà, inoltre, sono più leggere e digeribili grazie all’utilizzo di lievito madre».

Insomma, ogni giorno tante specialità per la gioia di tutta la famiglia.

Panificio Stucchi è a Calolziocorte, in Corso Dante, 1. Tel. 0341.641496.

