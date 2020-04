Mi fa male un dente, posso venire da voi? Questa è la domanda che, in queste settimane, Davide ed Elena, dello studio “Il Dentista Sicuro”, si sentono fare quotidianamente.

Oggi con Davide cercheremo di fare chiarezza.

Davide, veniamo al dunque, siete chiusi o aperti in questo periodo?

«Bene, partiamo dalla base: “Il nostro è un servizio sanitario di pubblica utilità”. Abbiamo infatti accolto da subito la richiesta di renderci disponibili a intervenire, in casi di URGENZA NON DIFFERIBILE, per evitare ulteriori accessi nelle strutture ospedaliere già drammaticamente impegnate nell’emergenza COVID-19.

Fatta questa doverosa premessa, ti dico come ci siamo organizzati: due giorni alla settimana (Martedì e Giovedì) è presente il Responsabile Sanitario Dott. Matteo Patarino per garantire i servizi di urgenza, mentre gli altri giorni ci siamo solo io, Elena e Lara. A scopo preventivo, nell’interesse dei pazienti e nostro, lo studio rimarrà chiuso e può accedere solo chi ha fissato appuntamento telefonico.

Quindi lavoriamo con personale ridotto, ma siamo a disposizione ogni giorno, rispettando tutti i protocolli sanitari».

Dato che hai parlato di “protocolli sanitari”, ci vuoi dire quali sono?

« Certo, anzi, siamo molto fieri di quel che facciamo quindi ne sono contento.

• Non si può accedere allo Studio senza aver fissato un appuntamento telefonico. Quindi CHIUNQUE abbia bisogno deve prima chiamarci o scriverci.

• Al telefono io e Elena facciamo una prima scrematura di quelle che potrebbero essere prestazioni urgenti rispetto a quelle che vanno posticipate a fine quarantena.

• I problemi “potenzialmente” urgenti vengono sottoposti all’attenzione del Dott. Patarino che interverrà nel modo più opportuno valutando la situazione e, se necessario, fisserà un appuntamento per risolvere il problema.

• Il giorno prima dell’appuntamento richiamiamo TUTTI i pazienti urgenti per effettuare il “triage telefonico” (in particolare verrà chiesto se presentano sintomi compatibili con il COVID-19 o se sono stati a contatto con casi di sospetto COVID-19).

• Viene richiesto esplicitamente di rispettare l’orario dell’appuntamento e di presentarsi senza accompagnatori in quanto le visite vengono dilazionate per evitare incrocio di persone in sala d’attesa.

• All’ingresso vengono misurate temperatura e saturazione dell’ossigeno nel sangue.

• Il paziente si pulisce le mani con “Gel igienizzante” messo a disposizione in più punti alla reception.

• Viene richiesta la compilazione di un questionario.

• Prima di entrare nella Area Clinica verrà richiesto nuovamente di pulirsi le mani con “Gel igienizzante” e di indossare i copri scarpe monouso.

• In una giornata, tenendo un’ora a paziente, ognuno accede ad una postazione differente (abbiamo in struttura 9 poltrone odontoiatriche) e il giorno dopo tutte le stanze vengono disinfettate e sanificate con ozono».

Può sembrare una domanda provocatoria, ma fate sempre tutti questi passaggi?

«Assolutamente sì! Non si entra in studio senza aver rispettato TUTTI i punti della Check-list! Considera che alcune di queste cose, da noi, erano già protocollo dal primo giorno di apertura nel 2018.

Uno dei nostri “punti di forza”, se così vogliamo chiamarlo, è da sempre LA SICUREZZA.

In un anno spendiamo veramente un “sacco di soldi” per prevenzione e sicurezza NOSTRA e DEI PAZIENTI».

A proposito, riuscite a reperire tutto il materiale di protezione che vi serve? Ho sentito voci di persone che non riescono a trovarli.

«DIPENDE! Ovviamente la mia è una risposta abbastanza provocatoria, perché se sei disposto a spendere trovi tutto, se invece non vuoi spendere allora non si trova nulla.

Ti dico, io ho trovato grossi quantitativi di TUTTO (mascherine fpp2, camici e tute monouso, visiere protettive, cuffiette, copri scarpe, disinfettanti) senza grossi problemi…È bastato mettere mano alla cassa».

Chiudo dicendo che è FONDAMENTALE restare in casa, siccome però “la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo”, in caso di mal di denti CHIAMATECI PURE!

