Da qualche anno l’innovazione tecnologica sta prendendo piede in maniera sempre più importante anche nel mondo della fisioterapia, del controllo posturale, dell’allenamento funzionale e della preparazione sport-specifica.

In questo ambito la tecnologia si integra alla perfezione con le abilità e le competenze dei professionisti, implementando le possibilità terapeutiche e di training.

In particolare alcune tecnologie permettono di valutare la condizione iniziale di una persona (attraverso una serie di test fisici di movimento, forza, equilibrio ed agilità) raccogliere i dati in maniera molto precisa, accompagnarla in tempo reale durante la fase di recupero o di allenamento e rivalutare i dati e i risultati durante e soprattutto alla fine del percorso impostato, per poter oggettivare il miglioramento delle abilità motorie o della performance sportiva.

Tutto questo è racchiuso nell’innovativo D-WALL presente a Lecco a MedinMove.

Che cos’è il D-WALL?

D-WALL è uno specchio digitale Hi-Tech, in grado di fornire valutazione e allenamento guidato in ambito riabilitativo, di allenamento funzionale e preparazione sport-specifica.

E’ dotato di un PC di controllo, di un maxi monitor LCD, di una piattaforma di forza e di una fotocamera 3D.

D-WALL rappresenta la rivoluzione dello specchio usato universalmente da sempre in fisioterapia o nelle palestre. Lo specchio digitale Hi-Tech non solo permette di eseguire ogni gesto motorio col massimo controllo, bensì rende possibile analizzare in tempo reale la performance secondo precisi parametri.

Grazie a D-WALL è possibile eseguire centinaia di esercizi e programmi, specifici per la postura, l'allenamento funzionale, l'equilibrio, la forza e l’agilità. Valutazione e allenamento possono essere gestiti in modo integrato per fornire una guida sia in ambito Riabilitativo sia Health Fitness. Attraverso una telecamera 3D e una piattaforma di forza, D-WALL riconosce in tempo reale fino a 16 articolazioni del corpo e ogni movimento effettuato nell'area operativa. Ogni azione, di fronte a D-WALL, fornisce un bio-feedback immediato: grazie alla cosiddetta “body recognition” la persona ottiene un riscontro in tempo reale su ogni movimento svolto. Il classico specchio diventa, così, uno specchio digitale in grado di rilevare ogni singolo gesto con precisione ed affidabilità. La tecnologia della camera 3D è ad alta risoluzione (HD), dotata di raggi infrarossi ed è in grado di ricostruire la persona, quasi magicamente, in modalità tridimensionale in tempo reale. Con D-WALL, attraverso la Virtual Reality immersiva, la persona viene scansionata e tradotta in una figura virtuale, potrà così immergersi in ambienti virtuali e avere in tempo reale stimolanti feedback di controllo sia di tipo posturale che di simmetria dei gesti, che di agilità di movimento (ostacoli da evitare, target da colpire, oggetti da spostare).

Inoltre le ambientazioni virtuali degli esercizi funzionali disponibili permettono di coinvolgere emotivamente la persona e renderla parte attiva nel processo riabilitativo, di allenamento sport-specifico e di controllo degli esercizi.

Ogni movimento è gestito in maniera integrata, rilevato dalla piattaforma a celle di carico per la registrazione dell'equilibrio e delle forze, che invia i dati al sistema e permette di restituire il feedback finale.

In questo modo sia nella prima valutazione, che in ogni singolo allenamento, esercizio o circuito è possibile analizzare e salvare i parametri e la performance della persona, per poterli confrontare e rivalutare di volta in volta nelle sessioni successive. La seduta riabilitativa o di allenamento può essere integrata con speciali tavolette propriocettive (collegate direttamente tramite bluetooth con il sistema D-Wall) o attrezzi (bilanceri, manubri, bosu, fitball, elastici, kettleball ecc.).

MedinMove è l’unico centro di Lecco e provincia che unisce l’innovazione tecnologica con l’alto livello di competenza tecnica e preparazione del personale, per offrire un servizio all’avanguardia in ambito riabilitativo, preventivo e di miglioramento delle performance sportive.

Chiamaci per avere maggiori informazioni sul D-Wall, per venire a provarlo direttamente o per scoprire tutte le altre nostre tecnologie e servizi! Telefono e indirizzo sono nello spazio pubblicitario in questa pagina.

