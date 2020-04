La pandemia che serra come una morsa la nostra quotidiana esistenza è pervasiva. Le conseguenze di essa non risparmiano alcun aspetto della nostra vita. Nel corso delle ultime settimane le Autorità, allo scopo di contenere il contagio, hanno varato misure di confinamento sociale sempre più stringenti, fino al punto da determinare il parziale blocco della produzione. Il tutto con l’eccezione di tutte quelle attività che siano essenziali, quali fanno capo al settore della logistica, della filiera agroalimentare, della farmaceutica. Come appare evidente, infatti, questi servizi si palesano come indispensabili alla vita di tutti i giorni e non possono essere “sospesi”. Nell’ambito delle attività professionali e dei servizi si è seguito il medesimo criterio: così non hanno chiuso del tutto gli uffici i commercialisti, il cui operato si è rivelato necessario allo scopo di dar corso agli adempimenti in materia di cassa integrazione, i servizi bancari e assicurativi, funzionali anche a permettere la sospensione del rimborso delle rate di mutui, di prestiti, di leasing finanziari, ma più semplicemente eseguire i pagamenti. E i notai? Qualche approfondimento normativo “storico” (che poi tanto storico non è in quanto corrisponde ad una precisa disposizione tutt’ora in vigore) può giovare. Infatti ai sensi dell’art. 142 della legge notarile (l. 1913/89) viene espressamente prevista la grave sanzione della destituzione per il notaio che abbia abbandonato la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose. Questo manifesta il ruolo cardine del notaio. Giova chiarire quali siano i presupposti di tale disposizione e quali ne siano le logiche conseguenze. Il lavoro del notaio consiste in una varietà di aspetti che colgono nella sua integralità le implicazioni giuridiche dell’operatività umana. Non si tratta soltanto della stipula di compravendite, permute, mutui, divisioni, cessioni di quota, costituzioni di società, ma anche di assistere a tutti quegli atti di ultima volontà che si sostanziano nella consulenza e nella redazione di testamenti che per loro natura possono non consentire dilazioni o rinvii. È questo il motivo per il quale il notaio non può “scappare”. Perché la sua funzione è essenziale tanto quanto quella del farmacista o del negozio di generi alimentari, anche se questa considerazione non appare per nulla scontata. Ovviamente tutto questo va inteso e “filtrato” con un minimo di buon senso. Come dicevamo, via via ogni attività è stata ridotta nelle ultime settimane, allo scopo di contenere il contagio e chi ne ha la possibilità è stato invitato ad attivare modalità lavorative di “smart working”, neologismo che “rivernicia” ed abbellisce la più umile locuzione “lavoro a casa”. Per il notaio questo è possibile per quanto attiene allo scambio di documenti che serve per perfezionare vendite, mutui ed altre convenzioni ordinarie. Ogni attività che non fosse urgente e che comportasse contatti con la clientela va differita al tempo in cui l’emergenza sarà rientrata. Al contrario però, per tutti quegli atti che fossero davvero urgenti, il notaio non soltanto può, ma deve dare assistenza. Non si tratta soltanto di testamenti. Per essi l’improcrastinabilità è palese. Se qualcuno che non sta bene deve esprimere le proprie ultime volontà non c’è coronavirus che tenga. Altrettanto è a dirsi però per qualsiasi altra attività che si palesasse indifferibile. Non si può stilare un catalogo al riguardo perché quello che conta è il motivo sottostante alla richiesta. Così sarà urgente la stipula della vendita dell’appartamento della persona anziana residente in RSA che diversamente non potrebbe pagare la retta, il finanziamento per l’impresa che ha in consegna un macchinario che risulti vitale per la prosecuzione della propria attività produttiva. Altrettanto non sarebbe a dirsi per la compravendita ed annesso mutuo che l’acquirente aveva in animo di compiere per dotarsi di un appartamento in montagna da adibire a seconda casa. Insomma: ancora una volta fare ricorso più che ai provvedimenti al vecchio sano buon senso non sarebbe sbagliato, ricordando che non soltanto i medici sono e devono essere “in prima linea”, ma possono e devono esserlo anche i notai.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

Leggi tutte le notizie su "Lecco"

Edizione digitale