Se ti stai informando sull’implantologia a carico immediato avrai sicuramente trovato una marea di informazioni contrastanti. Su internet, sui giornali e negli studi dentistici dove ti sei fatto visitare.

Volendo informare il paziente nel modo più chiaro possibile per renderlo consapevole nell’affrontare le cure dal dentista, cercheremo di chiarirti quelli che secondo noi sono gli aspetti fondamentali del problema. Senza usare termini tecnici e con il linguaggio terra-terra che ci contraddistingue da sempre.Parliamo in particolare di quei pazienti che devono riabilitare un’intera arcata (mettere tutti i denti sopra o tutti i denti sotto).

• L’impianto dentale è una vite di titanio che si avvita nell’osso e sta sotto la gengiva. A questa vite si ancorano i nuovi denti fissi.

• Se manca un dente si posiziona una sola vite, se mancano più denti si posizionano più viti (in alcuni casi una vite sola può sostenere due denti)

• Se mancano tutti i denti di un’arcata, si possono ancorare tutti a 4 impianti (in alcuni casi ne mettiamo 6 ma è molto raro)

• Se la vite si stabilizza per bene nell’osso allora il dente o i denti fissi possiamo metterli subito e si parla di implantologia a carico immediato (immagina di mettere una vite nel cemento o nel compensato, nel primo caso puoi stringere con quanta forza vuoi, nel secondo caso ad un certo punto la vite comincia a girare a vuoto perché il compensato si spana). Quindi se il tuo osso è bello duro (e questo avviene quasi sempre) i denti fissi si possono mettere SUBITO, se invece è un po’ più morbido si dovranno aspettare ALCUNI MESI.

• Un’ultima cosa: “caricare gli impianti” significa attaccarci i denti fissi.

«Ma perché solo 4 impianti e non 12? Io devo mettere 12 denti? Se metto più impianti sicuramente tengono meglio...»

RISPOSTA NUMERO UNO: Aspetto biologico. Forare l’osso in 12 punti e sicuramente più invasivo che forarlo in 4 punti.

RISPOSTA NUMERO DUE: Aspetto economico. QUATTRO impianti bastano perché mai dovresti pagarne 8 o addirittura 12?

«Ma perché dobbiamo mettere subito i denti fissi? Aspettiamo un po’ così siamo più sicuri che vada tutto bene?»

RISPOSTA UNICA: La ricerca scientifica ha dimostrato che gli impianti caricati SUBITO (se sono abbastanza stabili) funzionano bene esattamente come quelli caricati dopo DUE o QUATTRO mesi. Consideriamo poi che se gli impianti non vengono caricati subito, bisognerebbe trascorrere quei due o quattro mesi con un bella dentiera con la quale non si potrebbe neanche mangiare serenamente perché sotto ci sono gli impianti che stanno guarendo! Immaginiamo che bel periodaccio scomodo! Poi bisognerebbe subire un altro intervento per riaprire la gengiva e connettere gli impianti al ponte fisso. Se si può fare tutto subito si evita la dentiera provvisoria e il secondo intervento.

Quindi nella malaugurata ipotesi che il paziente non abbia più i denti o debba togliere quelli che restano, quando è attuabile, l’implantologia a carico immediato su quattro impianti secondo noi è la soluzione in assoluto migliore.

L’intervento dura un paio di ore (in mani esperte 60 minuti) e il giorno dopo esci dallo studio con i tuoi denti fissi provvisori.

ATTENZIONE PERO’! I primi denti messi SONO PROVVISORI! Dopo tre mesi, in cui vengono svolti attenti controlli e viene verificata la corretta guarigione, verranno consegnati i denti definitivi che saranno realizzati con materiali adeguati a durare negli anni.

Ultimo concetto. Abbiamo detto che a volte questa procedura non è possibile. Per fortuna questi sono casi molto rari e le possibilità sono due:

• Il tuo osso è sufficiente ma è morbido.

• Il tuo osso non è sufficiente.

NON E’ UN PROBLEMA, ESISTE UNA SOLUZIONE SEMPLICE ANCHE IN QUESTI DUE CASI!

Se necessiti di una valutazione del tuo caso la soluzione migliore e quella di rivolgersi ad UN IMPLANTOLOGO ESPERTO che saprà guidarti nel corretto percorso diagnostico e trovare la soluzione giusta al tuo caso.

