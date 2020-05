Sempre più pazienti, soprattutto in età adulta, vorrebbero migliorare il loro sorriso senza mettere l’apparecchio. Oggi il dottor Andrea Barresi, specialista in Ortodonzia, dello studio “Il Dentista Sicuro” ci spiegherà come fare.

Dottor Barresi, veniamo subito al dunque, è possibile migliorare il sorriso senza apparecchio?

«La risposta è: Certo! Esiste infatti “l’apparecchio invisibile”. Non che sia un apparecchio con dei super poteri, ma siccome non mi è possibile utilizzarne il nome commerciale, per comodità lo chiameremo così. Comunque, anche se per legge non posso dire quale utilizziamo, il primo, il vero, l’originale è uno e solamente uno: anche solo cercando “apparecchio invisibile” su Internet si arriverà facilmente a capire quale sia il più utilizzato e secondo me migliore al mondo. Negli anni poi si sono moltiplicate le metodiche, più o meno scopiazzate dall’originale, ma noi abbiamo optato per L’ORIGINALE, non ci piacciono i cloni».

Dottore ci può spiegare, con parole semplici, cos’è questo apparecchio invisibile?

«Si tratta di una serie di allineatori in resina trasparente che, una volta indossati, risultano praticamente invisibili. Di solito queste mascherine vanno indossate per 20-22 ore al giorno, rimuovendole solo ai pasti principali e per lavarsi i denti. Ogni 7-10-15 giorni l’allineatore viene sostituito da un altro che ha impresso all’interno un piccolo movimento che permetterà di avvicinarsi sempre più al risultato definitivo. Il risultato finale può essere previsualizzato, perché partendo da una impronta della bocca, mediante un programma computerizzato si impostano gli spostamenti dei denti di una frazione di millimetro per volta. Una volta ottenuto il risultato finale desiderato, l’Ortodontista accetta il caso e viene stampata tutta la serie di mascherine che farà fare ai denti un piccolo movimento, fino al raggiungimento dell’obbiettivo desiderato. Oltre al vantaggio di poter visualizzare il risultato in anticipo, è anche possibile stimare i tempi del trattamento, cosa difficile da fare con l’apparecchio tradizionale, dove l’Ortodontista può dare un’idea basata SOLO sull’esperienza».

Dottore, quali sono i vantaggi quindi?

«A parte il più evidente, ovvero il fatto che è meno visibile, è rimovibile e questo permette di mantenere un ottimo livello di igiene orale. Un altro grosso vantaggio dell’apparecchio invisibile è che crea molti meno fastidi. Con l’apparecchio tradizionale può capitare che si decementino gli attacchi, elastici che saltino, molle che escano dalla sede, il filo metallico che punzecchi la guancia, e così via. Con l’apparecchio invisibile i fastidi sono inesistenti e il paziente in genere deve venire una volta al mese/mese e mezzo a fare un controllo di 10 minuti in cui l’Ortodontista verifica che i movimenti stiano avvenendo correttamente e nel quale, se necessario, esegue delle piccole manovre specifiche previste dal piano di trattamento. Tra i vantaggi dell’apparecchio invisibile rispetto a quello tradizionale dicevamo che c’è la possibilità per il paziente di previsualizzare il risultato con una simulazione 3D. Per come siamo organizzati nel nostro studio, un altro vantaggio per il paziente è di conoscere fin da subito il costo che dovrà sostenere. Le offerte commerciali della ditta leader mondiale, infatti, prevedono solo due “pacchetti”: fino a 14 mascherine per piccole modifiche estetiche, da 14 a infinite mascherine, incluse eventuali rifiniture. A parte alcune piccole limitazioni, l’apparecchio invisibile riesce a fare praticamente tutti i movimenti con il vantaggio di “non farsi vedere.

Chiudo dando un avvertimento che spesso i pazienti ignorano. Sia che si metta un apparecchio invisibile sia che se ne scelga uno tradizionale, per garantirti che i denti rimangano allineati dovrai tenerli in posizione a forza! Come? Con delle fisse o rimovibili a seconda dei casi».

