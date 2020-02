Sempre più pazienti non si accontentano di protesi mobili, ma quando non c’è osso per fare impianti? L’abbiamo chiesto al Dr. Matteo Patarino, Direttore Sanitario e Implantologo della Clinica “Il Dentista Sicuro”.

Dottor Patarino, da quanti anni si occupa di protesi fisse su impianti?

Da quando mi sono laureato, più di quindici anni fa, ho sempre nutrito l’ambizione di riabilitare i pazienti che avevano perso i loro denti con una protesi fissa, perché la mia personale esperienza è che le protesi rimovibili, le cosiddette “dentiere”, non siano gradite alla maggior parte dei pazienti.

Anche solo nell’ultima settimana ho parlato con due nostre nuove pazienti che si trovano in una situazione molto simile.

Soffrono entrambe un grande disagio perché sono state costrette per anni a portare delle protesi mobili ballerine e brutte esteticamente.

Quindi:

• impossibilità di mangiare comodamente,

• imbarazzo per doversi mettere e togliere i denti,

• disagio di avere un sorriso che non piace quando ci si guarda allo specchio con la tendenza a non sorridere e a coprire sempre i denti con il labbro o con le mani.

Anche se ci sono cose sicuramente peggiori, questa situazione non contribuisce certamente alla loro felicità.Anzi, stando a quanto mi raccontano, gli rovina veramente la vita.

Ci sono MOLTI pazienti che, oltre alla evidente scomodità, patiscono resistenze psicologiche, perché perdere i propri denti e non avere più una dentatura fissa è spesso collegato a un’idea di invecchiamento precoce. Alcuni di questi sono disperati all’idea di doversi rassegnare a una dentiera e considerano invalidante non poter più masticare con sicurezza.

Ora potresti pensare che tutte queste persone si trovino in questa condizione perché non avevano i soldi per poter risolvere la situazione o forse perché avevano molta paura del dentista e non si decidevano ad andarci.

In realtà NON E’ COSI’

Semplicemente il 99% di queste persone si è fidato per anni di chi gli diceva: “Non c’è osso, non ci si può fare nulla, si deve rassegnare...”, perciò in questi anni, ho costantemente studiato e ricercato soluzioni e protocolli per offrire ai miei pazienti una dentatura fissa su impianti, soprattutto nei casi difficili.

Può sembrare una domanda provocatoria, ma riuscite sempre a risolvere questi casi?

Quindici anni fa per posizionare impianti si cercava sempre una grande quantità d’osso, sia in altezza, ma soprattutto in spessore: il fatto è che se un paziente ha perso i propri denti, spesso è stato proprio a causa della retrazione di osso e gengive (malattia parodontale); il risultato è che molto spesso a chi non ha denti né osso viene consigliato di rassegnarsi a una protesi mobile.

Per questo motivo nella nostra Clinica di Lecco ho voluto, come prima cosa in assoluto, la CBCT (una TAC a bassa dose di raggi, specificamente studiata per l’odontoiatria), perché a mio parere è indispensabile considerati gli straordinari vantaggi. Anzitutto permette di individuare con precisione le dimensioni ossee prima dell’intervento chirurgico. Alcuni pazienti ci hanno raccontato che il chirurgo, una volta aperta la gengiva, aveva constatato che non c’era osso a sufficienza. Da più di dieci anni ho integrato nel mio protocollo la chirurgia computer guidata, che con una sorta di “guida forata” rende il posizionamento degli impianti veloce, semplice e sicuro, ma soprattutto spesso permette di mettere gli impianti senza nemmeno utilizzare il bisturi, riducendo quindi a zero la possibilità di gonfiori e dolori postoperatori.Ci basta fare una CBCT, con quella siamo in grado di sapere prima la quantità di osso residuo e quindi possiamo programmare prima dove andare a posizionare i nostri impianti.

Chiudo dicendo che non è mai impossibile mettere i denti fissi a causa delle condizioni dell’osso, la soluzione migliore è quella di rivolgersi ad UN IMPLANTOLOGO ESPERTO che saprà fare da guida nel corretto percorso diagnostico e trovare la soluzione giusta.

