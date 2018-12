Grazie alla collaborazione tra

Del pavimento pelvico (o perineo) si sente parlare sempre più spesso negli ultimi anni. Per secoli non ha ricevuto l'interesse che merita, un po’ per tabù socio-culturali e un po’ perché si tratta di un’area intima e nascosta. Eppure, è una zona così importante per la salute e il benessere femminile, tanto da essere strettamente collegata a specifiche funzioni corporee (defecazione e minzione in primo luogo) e alla sessualità».

Cos'è il pavimento pelvico?

«E' una regione del nostro corpo composta da muscoli e legamenti che si estende dal pube al coccige, è la parte più bassa (da cui il nome "pavimento") dell'addome e della pelvi. Ha l'importante ruolo di circondare e sostenere l'uretra, la vescica, la vagina e il retto.

Quando il pavimento pelvico perde la sua corretta funzionalità, può capitare di avere problemi di incontinenza o di prolasso oppure di provare dolore o anche di provare poco piacere durante un rapporto sessuale».

Quali sono le possibili cause che compromettono un normale funzionamento del pavimento pelvico?

«Tra i fattori maggiormente responsabili di queste problematiche rientrano le condizioni che determinano un danno sia del tessuto muscolare, che di quello nervoso afferente alla regione perineale, come il parto vaginale e la stessa gravidanza, oppure interventi chirurgici agli organi pelvici. Un altro fattore contribuente importante è la menopausa, che a causa del normale calo degli estrogeni rende il perineo meno tonico.

Anche la tosse cronica, la stitichezza, la rinite allergica, un'attività sportiva troppo intensa (soprattutto se prevede un forte impatto al suolo e la contrazione dei muscoli addominali), sforzi eccessivi, il sovrappeso e una vita sedentaria sono cause possibili».

Cos'è e in cosa consiste la riabilitazione del pavimento pelvico?

«E' una terapia riabilitativa che consiste, dopo un'accurata valutazione della problematica specifica del paziente, in esercizi terapeutici mirati volti a migliorare la sensibilità, la coordinazione, la contrazione e la resistenza dei muscoli del pavimento pelvico.

Come tutti gli altri muscoli del nostro corpo, anche questi muscoli possono essere allenati!».

Quali sono quindi i benefici della riabilitazione del pavimento pelvico?

«I benefici sono numerosi: il miglioramento della continenza urinaria e fecale, il rinforzo dei muscoli pelvici al fine di evitare perdite quando si tossisce o starnutisce per esempio, una maggiore stabilità del bacino e della schiena e una diminuzione del dolore lombare, una maggiore consapevolezza del processo del parto, la velocizzazione dei tempi di recupero post-chirurgici in caso di diversi interventi chirurgici che coinvolgono la zona pelvica e infine anche il recupero del piacere sessuale».

Quali sono le persone che possono beneficiare della riabilitazione del pavimento pelvico?

«Sono le persone che soffrono di incontinenza urinaria, prolasso, persone che hanno avuto interventi chirurgici nella zona pelvica e perineale, donne che hanno partorito, donne in gravidanza che hanno già disturbi o che semplicemente voglio fare una prevenzione, donne in menopausa e molto altro.

Gli studi scientifici dimostrano che il 20-30% delle donne in età fertile soffre di incontinenza urinaria, percentuale che aumenta fino al 40% con l'insorgenza della menopausa, per arrivare oltre il 50% nelle donne anziane».

Perchè la riabilitazione del pavimento pelvico sta riscuotendo cosi tanto successo?

«Perchè è stato ormai dimostrato a livello scientifico che la fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico costituiscano il primo approccio e che siano molto efficaci per le problematiche sopra descritte. A volte permette persino di evitare un intervento chirurgico. L'avvento di questa tipologia di riabilitazione sta permettendo di risolvere problematiche pelviche cui prima si era costretti a rassegnarsi».

