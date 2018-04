Centrottica Mauri è anche altamente specializzato in contattologia. «Le lenti a contatto sono una soluzione straordinariamente efficiente - ha detto la titolare, Elisabetta Mauri - Sono particolarmente indicate per tutti coloro che desiderano un'alternativa all'occhiale pratica e funzionale». A ricorrere a esse sono soprattutto ragazze e ragazzi che per svariati motivi preferiscono non mettere gli occhiali: «Personalmente - conferma la responsabile - le consiglio soprattutto a chi fa sport perché sono decisamente più pratiche. Quando il cliente è molto giovane, prima di procedere con la realizzazione, aspetto sempre la prescrizione dell'oculista, quindi eseguo l’indispensabile test visivo». Giornaliere, mensili e semirigide, le lenti a contatto possono correggere praticamente tutti i difetti visivi: «Occorre però fare attenzione, perché devono essere maneggiate con la massima cura per garantire la necessaria igiene prevenendo così ogni problema». Occhio poi all'utilizzo troppo intenso: «Le lenti a contatto - ha concluso Elisabetta - non sostituiscono gli occhiali, ma devono essere utilizzate solo per periodi tempo limitati. Quando si esagera, gli occhi cominciano a risentirne negativamente». Centrottica Mauri è in via Roma 16 a Valmadrera (tel. 0341.201704).

