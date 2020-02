L’Italia è il secondo Paese al mondo dopo il Giappone con più over 65. Oggi sono 13 milioni e nei prossimi anni arriveranno a essere 20 milioni, con 4 milioni di over 85. E’ come se in Italia, Lombardia, Piemonte e Veneto fossero popolate solo da anziani. E questo squilibrio demografico sarà un bel problema da affrontare.

Già oggi 4 milioni di over 65 vivono da soli. Di questi 3 milioni sono donne. Saranno 8 i milioni di anziani (la popolazione di Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze, tutte insieme) che avranno almeno una malattia cronica grave. Sarà epidemia di ipertensione, diabete, demenza, malattie cardiovascolari e respiratorie. Il sistema di assistenza ospedaliera sarà messo sotto sforzo. Il futuro farà sempre più rima con domiciliarizzazione della cura e dell’assistenza. Che vuol dire che gli anziani saranno assistiti soprattutto a casa loro. La longevità della popolazione è già sfida per la famiglia di oggi e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro. FamKare ha scelto di essere al fianco della famiglia, sempre: la sfida che viene lanciata dall’invecchiamento della popolazione la vogliamo raccogliere e la vogliamo vincere. Insieme.

Che cosa propone FamKare alla famiglia? «Prima di tutto il nostro servizio di family coaching, basato su un metodo sviluppato nel corso del tempo – rispondono Chiara Bianconi e Renato Bertola, co-fondatori di FamKare – Il Family Coaching nasce dal bisogno delle famiglie di essere supportate nell’affrontare con serenità l’inserimento di una badante per l’assistenza a un proprio caro anziano, esperienza spesso vissuta in modo traumatico».

Come funziona? «Si inizia con una prima consulenza, gratuita e senza impegno – continua Renato Bertola – aiutiamo la famiglia a definire il bisogno e delineiamo una prima ipotesi dell’intervento di cura e assistenza necessario per soddisfare le esigenze.

Nel secondo incontro, se la famiglia decide di proseguire, viene fatto un vero e proprio programma di quali attività occorre fare e si definisce l’investimento economico. In più, la famiglia può incaricare FamKare di selezionare il personale (la badante) che andrà a eseguire quello che ormai è diventato un vero e proprio progetto di assistenza domiciliare». FamKare seleziona badanti, assistenti a ore per il servizio di giorno, il personale per l’assistenza notturna e anche per la sostituzione della badante nel week end. Nessuna selezione è uguale all’altra perché nessuna famiglia è uguale a un’altra. FamKare propone poi alla famiglia la formula “Zero Pensieri”, che prevede l’assunzione della badante con un contratto di somministrazione di lavoro, regolare al 100%. In questo modo la famiglia è completamente sollevata dall’onere di essere il datore di lavoro diretto della badante. Il tutto a norma di legge naturalmente, il personale viene assunto con il CCNL Colf e Badanti. Nel pagamento mensile è tutto compreso. FamKare garantisce alla famiglia anche la sostituzione della badante per le ferie.

Nel 2019, FamKare ha raggiunto un nuovo record nell’erogazione dell’assistenza domiciliare. Sono state quasi 100.000 le ore di cura e assistenza prestate in famiglia.

Hai bisogno di assistenza domiciliare? Non esitare, fissa un appuntamento con un family coach. Sarà pronto ad ascoltarti e a trovare con te la soluzione migliore.

FamKare HR SRL

Via Da Vinci, 5 - Lecco

T 0341.287123

Mail info@famkare.it

Web www.famkare.it

