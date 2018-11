L'evento è di quelli da non perdere per tutti gli appassionati di automobili. Perché quando a essere svelato è un nuovo modello di casa Porsche c'è sempre qualcosa di bello ed esclusivo da vedere.

Questa volta a invitare tutti gli ammiratori del prestigioso marchio tedesco a un'importante presentazione è il Centro Porsche Como di Grandate. L'appuntamento è fissato per mercoledì 5 dicembre, quando alle 19.30 tutti gli occhi potranno posarsi per la prima volta sulla nuova Porsche Macan MY 2019. «Stiamo organizzando una serata che ci auguriamo possa essere eccezionale - spiega il titolare Giancarlo Pettine - La nuova nata sarà infatti presentata a clienti e simpatizzanti nel corso di un apericena con musica dj set allestito nei nostri spazi espositivi.

Sarà una serata diversa dal solito per dare il benvenuto a una delle vetture su cui Porsche crede molto».

Presentato a Shangai, il SUV più piccolo del marchio di Stoccarda si allinea, soprattutto nel design, agli altri modelli della gamma. Inconfondibilmente Porsche negli esterni, all'interno si distingue per un più marcato utilizzo della tecnologia con l'introduzione di diverse novità.

Traendo ispirazione dallo stile della 911, nonché di Cayenne e Panamera, i progettisti hanno cambiato in primo luogo il design del posteriore della vettura. Tra l'altro, sono stati totalmente rivisti i gruppi ottici che ora creano un unico elemento scolpito nel quale sono integrate le luci led e il logo.

A bordo gli amanti della guida sportiva potranno richiedere il volante GT. Il dispositivo, di derivazione 911, si caratterizza per la presenza del comando Sport response integrato grazie al quale è possibile accedere alle modalità di guida integrate nel pacchetto Sport Chrono senza distogliere l'attenzione dalla strada.

Tutto nuovo, inoltre, l'infotainment da 10,9 pollici, con nuovo touch screen Full HD dalla grafica aggiornata.

Il pacchetto Connect Plus consente infine di sfruttare i comandi vocali grazie alla funzione Voice Pilot. Molto utili le informazioni in tempo reale sul traffico della zona, i servizi Google Hearth e l'inedita Offroad Precision App con la quale è possibile registrare i percorsi fuori strada. In fatto di sicurezza attiva, di rilievo l'introduzione dell’Adaptive Cruise Control con funzione Traffic Jam per la gestione automatica della velocità in base alla distanza degli altri autoveicoli e alla posizione nella corsia, fino a 60 km/h.

Proposta con motorizzazione 2000 benzina da 245 cavalli, la nuova Porsche Macan è altamente performante, economica nei consumi e rispettosa dell'ambiente. Chi vuole di più, da febbraio 2019 potrà optare la versione 3000 benzina, ancora più sbalorditiva in fatto di prestazioni.

Nella nuova e moderna concessionaria di Grandate la clientela ha a disposizione servizi top per la gestione della propria Porsche.

Dalla guida all'acquisto fino alla personalizzazione del modello, per arrivare ai servizi finanziari e al post-vendita altamente efficiente grazie allo staff di tecnici e meccanici sempre aggiornati sulle ultime innovazioni della casa di Stoccarda. Nello show-room, infine, preventivi senza impegno e tante proposte esclusive. Per esempio, accanto alla Nuova Macan che può già essere prenotata o acquistata in pronta consegna nella versione 2019, è ancora disponibile qualche modello della precedente generazione, naturalmente a un prezzo speciale.

Leggi tutte le notizie su "Lecco"

Edizione digitale