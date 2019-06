Ancora un evento da incorniciare al Centro Porsche Como. Una presentazione in pieno stile Porsche, nella serata di mercoledì 29 maggio, per dare il benvenuto all'ultima nata della prestigiosa Casa tedesca: la Nuova Cayenne Coupè.

«La forza è stato il tema della serata - racconta Marco Teli - Davanti a un pubblico numeroso e interessato l'abbiamo rappresentata nelle sue forme più comuni. In particolare si è messa in luce la rilevanza della forza fisica e dell'importanza dell'allenamento in palestra. Del resto, forza è sinonimo di Porsche, perché ogni modello della casa che rappresentiamo ufficialmente nelle province di Como, Sondrio e Lecco trae ispirazione proprio dalla forza ed è immagine di essa».

A caratterizzare l'evento firmato Porsche, naturalmente, uno sfizioso apericena: «Un momento di incontro con proposte gustose - spiega il responsabile - Per condividere il piacere di stare insieme in una serata speciale e ringraziare i presenti per aver fatto da insostituibile cornice all'evento. A far da sottofondo, una colonna sonora d'eccezione con musica dal vivo».

La nuova Cayenne Coupè si è subito aggiudicata i consensi degli appassionati. «Una vettura dalla linea ancora più sportiva delle altre Cayenne - sottolinea Teli - Una nuova stella nel firmamento Porsche destinata, soprattutto in Italia, a conquistare un posto importante nel segmento dei SUV di alta gamma. Il suo biglietto da visita? Senza dubbio la linea, ancora più sportiva e filante che in passato, capace di attirare subito l'attenzione dei numerosi presenti».

E' un gigante la nuova Porsche Cayenne. Un gigante buono perché comodo e accogliente.

Ma a suo modo, però, è anche «cattiva», perché capace di regalare forti emozioni a chi la guida grazie alla sua potenza e alla sua sportività. Un modello realizzato dai progettisti della Casa tedesca nel segno della continuità, perché lo stile Cayenne, dal 2003, è inconfondibile sulle strade di tutto il mondo.

Le innovazioni stilistiche presentate con questo modello rendono la vettura più sportiva che mai, il parabrezza anteriore è ancora più inclinato, il posteriore sempre più simile alla 911. Da fuori non balza all'occhio al primo colpo, ma una volta nell'abitacolo impossibile non notare, inoltre, l'innovativo tetto in vetro, vero e proprio elemento distintivo del nuovo modello. Spiccano i cerchi da 20 pollici di serie, che diventano da 21 sul modello turbo e addirittura 22 per chi vuole ancora di più. I motori, esclusivamente a benzina, garantiscono performance da Porsche, accentuate dal pacchetto Chrono che promette una sportività immediata. Ovviamente, nonostante sia un SUV, la velocità è da super sportiva. Nuova Cayenne Coupè, infatti, scatta nella sua versione Turbo da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e può raggiungere i 286 km/h. La chicca? Ce ne sono tante, ma forse lo spoiler alla base del lunotto che fuoriesce di 135 mm quando si toccano i 90 all'ora rappresenta quel plus che è anche il marchio di fabbrica Porsche. La trasmissione? Il cambio è automatico a 8 rapporti. Sarà però il Centro Porsche Como a illustrare tutte le altre meraviglie ingegneristiche che si trovano a bordo di questo modello, noi passiamo invece a esaminare gli interni della vettura dove i posti sono molto comodi, ma 4+1, e il lusso è quello tipico di Porsche, senza compromessi, caratterizzato da una cura maniacale per le finiture.

Nell'anteriore, integrato nella plancia, il magnifico touch screen da 12,3 pollici è la vera e propria centrale operativa della vettura. A disposizione del conducente anche cinque strumenti circolari (il contagiri analogico e due display da 7 pollici in grado di mostrare vari parametri) inseriti per sottolineare, insieme al volante a tre razze, la vocazione sportiva della vettura che è un SUV, sì, ma iper-performante. In arrivo novità da settembre: la Cayenne Coupè, infatti, sarà proposta dall'autunno anche nella versione ibrida.

Assistenza pre e post vendita al Centro Porsche Como, dove grazie allo staff di consulenti sempre aggiornato su tutte le novità della Casa madre, è possibile ottenere tutte le risposte desiderate in merito alla ricca gamma Porsche. E dopo l'acquisto, Centro Porsche Como resterà al fianco di ogni automobilista per seguirlo in tutte le fasi di assistenza e manutenzione programmata della propria Porsche. Chiedere un preventivo non costa nulla, il trattamento per ogni cliente sarà sempre al top. E finalmente, grazie al Centro Porsche Como, il sogno di guidare Porsche può diventare realtà.

Leggi tutte le notizie su "Lecco"

Edizione digitale