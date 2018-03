Il trasferimento del Centro Porsche nella nuova sede di Grandate, avvenuto a dicembre dell’anno scorso, si sta rivelando più che mai una scelta vincente.

Poiché i nuovi spazi sono tre volte più grandi dei precedenti, infatti, al loro interno è stato possibile ampliare e potenziare ulteriormente i servizi rivolti alla clientela.

«La nostra nuova sede - ha affermato con soddisfazione Giancarlo Pettine - è diventata immediatamente un punto di riferimento irrinunciabile per chi guida Porsche. In primo luogo perché, trovandosi fuori dalla città, è molto più comoda da raggiungere, poi perché, grazie alle ampie superfici che abbiamo a disposizione, finalmente possiamo mostrare immediatamente agli interessati tutti i modelli della gamma, anche in pronta consegna».

Varcata la soglia del nuovo Centro Porsche Como di Grandate l’occhio è subito appagato. Si cammina, infatti, in mezzo a due file di modelli, da una parte quelli nuovi in pronta consegna, dall’altra l’usato Porsche Approved. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

All’interno della concessionaria ufficiale sono disponibili esemplari di tutti i modelli.

Per quanto riguarda il nuovo oltre all’ampia scelta in pronta consegna è sempre possibile richiedere la personalizzazione che, in ottica Porsche, può spingersi fino alla definizione anche del più piccolo dettaglio.

Tutto l’usato, invece, è verificato come da protocollo Porsche per essere certi di mettere a disposizione dei clienti solo il meglio.

L’usato Porsche si chiama Porsche Approved: «In questa categoria rientrano anche vetture aziendali Porsche Italia, o usato di fabbrica con un solo anno di vita. Solitamente sono vetture full-optional che dopo essere state utilizzate per poco tempo dai dirigenti Porsche vengono reimmesse sul mercato. Un usato che praticamente è come nuovo».

Con il trasferimento è stato possibile triplicare anche l’autofficina che oggi include al proprio interno tutti i servizi.

Centro Porsche dispone anche della carrozzeria certificata in una sede staccata: «In qualunque condizione ci venga affidata la vettura, noi la restituiamo sempre come nuova», ha precisato Pettine. Tra i servizi, oltre all’eventuale presa e consegna della vettura a domicilio, anche il gommista con deposito pneumatici interno e un accurato autolavaggio.

Per i clienti Porsche, infine, c’è sempre una vettura sostitutiva.

Tra amministrativi, consulenti di vendita e tecnici con Centro Porsche Como collaborano ben 17 persone. Tutte sono tenute a seguire periodici corsi di aggiornamento per poter dare alla clientela sempre le migliori risposte possibili.

Molto positivi i numeri dei primi due mesi del 2018: «Siamo contenti - ha concluso il manager - Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, infatti, siamo in buon progresso». Segno che la gamma Porsche e i servizi proposti nella nuova sede di Grandate stanno scalando molto velocemente tutti gli indici di gradimento.

