Novità per veri buongustai a Maggianico di Lecco. Ha aperto sabato, infatti, la nuova macelleria di Luca Pintabona, una vera e propria boutique della carne dove massaie e intenditori troveranno il titolare, pronto a proporre i migliori tagli bovini, ovini e suini a seconda della ricetta che si desidera cucinare.

«Ringrazio tutti coloro che mi sono venuti a trovare - ha detto il giovane imprenditore - Sabato abbiamo trascorso proprio una bella giornata. Dalle 10 abbiamo iniziato la vendita, mentre alle 15 ha avuto luogo il taglio del nastro ufficiale, preceduto da una mia breve considerazione sull’importanza della carne nell’alimentazione. Torta, brindisi e buffet, oltre a quattro chiacchiere con tutti i presenti, hanno poi concluso la giornata».

Una menzione la merita professionalità del titolare che sceglie personalmente presso il suo fornitore di fiducia le mezzene da proporre alla clientela: «Acquisto e propongo solo carne di scottona, vitellina, maiale, ovini e pollo - spiega Pintabona - In più abbiamo anche un ampio assortimento di pronti a cuocere che prepariamo quotidianamente (spiedini, cotolette e così via), nonché di insaccati nostrani prodotti da un salumificio artigianale del cremonese, la patria del salame e di altri salumi». A questo punto, augurando a Luca buon lavoro anche da parte della redazione, non resta che recarsi in negozio per una spesa gustosa e in linea con le esigenze nutrizionali dei tempi moderni!

Via Bergamo 3

Lecco - Tel. 349.2778997

lucapintabona@libero.it

