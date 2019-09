Da quest’anno, tra i servizi proposti dal centro MedinMove, c’è una NOVITÀ che riguarda la preparazione alle attività sportive invernali.

SKI CLASS è un progetto di allenamento personalizzato, mirato alla preparazione fisica per la stagione invernale.

Il progetto nasce in estate, dopo un’interessante e formativa esperienza di collaborazione con alcune ATLETE della NAZIONALE ITALIANA di sci alpino.

Il programma prevede lezioni della durata di 1h ciascuna, con MINI CLASSI da 1 ad un massimo di 3 persone, sotto supervisione di un PROFESSIONISTA LAUREATO.

Gli obiettivi di Ski Class sono quelli di allenare e migliorare la condizione atletica della persona per portarla ad avere una performance ottimale durante la stagione invernale e prevenire gli infortuni, attraverso:

• Allenamento della forza e resistenza muscolare e aerobica

• Miglioramento del controllo motorio e della coordinazione

• Miglioramento di equilibrio e propriocezione

• Allenamento al gesto sport-specifico

Ski Class è adatto ad ogni tipo di persona, aperto a tutti, a qualsiasi livello di preparazione.

Sarete seguiti in tutte le fasi dell'allenamento con l'obiettivo di imparare esercizi nuovi e migliorare quelli già conosciuti. Questo progetto si propone di alzare la qualità della preparazione fisica sia per il principiante che per l'atleta, per i piccoli e per i più grandi, per uomini e donne. Il programma di allenamento sarà costruito in maniera specifica e personalizzata su ogni partecipante!

Ski Class si svolgerà presso MedinMove, Via Balicco 109, Lecco.

Le lezioni si possono prenotare dalle 15 alle 20 il mercoledì e dalle 15 alle 19 il venerdì (eventualmente il Lunedì pomeriggio solo su richiesta specifica).

Le lezioni saranno supervisionate da Pizzagalli Giulio, chinesiologo, laureato in Scienze motorie e dello Sport.

In Ski Class PIU’ SIETE e PIU’ RISPARMIATE!!

Trova 1 o 2 amici con cui condividere l’esperienza di Ski Class e risparmiate tutti sul prezzo della lezione!!

PER INFO e COSTI potete contattare direttamente lo 0341 1581562 o mandare una mail a:

info@medinmove.it

