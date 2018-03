L’apertura in piazza Mazzini a Lecco della nuova agenzia immobiliare giunge a implementare la rete di Engel&Völkers.

Presente con uffici propri anche in provincia di Monza e Brianza, Milano, Costa Smeralda, Roma, nelle più belle città d’arte e in tutte le località turistiche italiane più conosciute e ammirate, Engel&Völkers è in grado di offrire risposte concrete con tempestività.

Vendere o acquistare un immobile appoggiandosi alla rete del gruppo tedesco in Italia oggi è ancora più facile: le informazioni sugli immobili in vendita dovunque nel mondo, infatti, si possono reperire direttamente in tutte le agenzie.

