Tre proposte cariche di fascino e suggestione, affacciate sul meraviglioso ramo lecchese del Lago di Como.

Quella raffigurata nell’immagine a destra è una villa storica a pochi minuti dal suggestivo comune di Varenna. Direttamente sul lago è immersa in un meraviglioso parco di circa 2000 metri quadrati. Un vero gioiello, con caratteristica torretta affacciata verso Bellagio e tanto di spiaggia privata.

Circondato da un giardino di proprietà di 650 metri quadrati con una fantastica vista lago, questo villino di 3 locali (80 metri quadrati di superficie abitabile, quattro comodi posti letto), si caratterizza per l’accesso a lago privato e per il patio esterno pavimentato, protetto da una tenda scorrevole elettricamente. All’interno il camino permette di vivere la proprietà per molti mesi l’anno. Soluzione perfetta, per esempio, per chi ama gli sport acquatici.

Villa in stile anni ‘30 con vista lago caratterizzata dalla presenza di una torretta adibita a originale camera. Divisa su tre livelli e con piano interrato è circondata da un grande giardino di circa 3500 metri quadrati, con alberi d’alto fusto, nel quale è possibile inserire una piscina e un box.

Poco distante dal lungolago di Lecco, necessita di ristrutturazione.

