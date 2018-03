Quali le soluzioni che si vendono di più in riva al lago? «Noi non guardiamo tanto alla tipologia di immobile, quanto alla sua posizione - racconta Lucchetti - Deve trovarsi in una location effettivamente da sogno, capace di conquistare il potenziale acquirente. Una volta affidatoci il mandato per prima cosa pianifichiamo con il cliente la strategia di vendita definendo i canali sui quali l’immobile sarà proposto: si spazia dal nostro portale per arrivare alla carta stampata.

Eseguiamo con strumenti innovativi i servizi fotografici, mentre con un nuovissimo apparecchio, lo stesso utilizzato da Google, effettuiamo persino il tour virtuale degli interni per per dare modo agli interessati di visionare l’immobile comodamente dalla propria scrivania.

In un secondo momento provvediamo alla realizzazione di pagine dedicate sulle pubblicazioni specializzate a cura della casa madre: GG è una vera e propria rivista su cui è possibile prendere visione del le più belle case per le quali le nostre agenzie hanno il mandato di vendita in tutto il mondo. Non mancano inoltre pubblicazioni locali, dedicate alle diverse aree geografiche».

Il mercato immobiliare intorno al lago è ancora vivace? «I dati parlano chiaro - ci informano i responsabili delle agenzie sul Lario - Pur in un contesto di crisi, in questi tredici anni di attività la nostra agenzia di Cernobbio ha continuato a macinare numeri positivi. Il mercato detta i prezzi, ma senza alcun dubbio i clienti di alto livello che sognano un buen ritiro sul Lago di Como restano sempre molto numerosi».

