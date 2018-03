Si espande intorno al Lario Engel&Völkers, il colosso immobiliare con 755 agenzie nelle località più belle ed esclusive al mondo.

«Tredici anni fa abbiamo deciso di aprire il nostro primo ufficio sul Lago di Como - racconta Yasemin Rosenmaier, amministratore delegato Engel&Völkers della sede di Cernobbio di cui è titolare con i soci di capitale Claus Pohle e Oliver Pucillo - In quest’area, infatti, fin dall’inizio abbiamo percepito potenzialità consone ai nostri target. La crescita è stata esponenziale nonostante la crisi, tanto che oggi la sola agenzia cernobbiese non basta più».

Così ecco arrivare l’annuncio di una gradita nuova apertura: «Per rispondere positivamente alle crescenti richieste giunte alla nostra agenzia da chi è in cerca di prima casa e per offrire un servizio più tempestivo alla clientela internazionale, dal 27 gennaio saremo anche a Lecco, negli spazi di piazza Mazzini in Galleria Roma - ha confermato Yasemin - L’ufficio sarà coordinato da Roberto Lucchetti, professionista di grande affidabilità con una lunga esperienza all’interno del nostro circuito, che già in occasione del piccolo evento inaugurale si metterà a disposizione della clientela per perizie gratuite».

Engel&Völkers non è la solita agenzia immobiliare: «Fin dall’inizio ci siamo specializzati nella compravendita di immobili che si caratterizzano per un dettaglio: la loro posizione. Tutte le nostre proposte, infatti, si trovano in location da sogno: il Lago di Como e i laghi Lombardi rientrano senz’altro in questo novero».

Roberto Lucchetti sabato farà gli onori di casa: «Anche nella sede di Lecco l’obiettivo è quello di vendere immobili in posizione scenografica, direttamente sul lago o dovunque si goda di quella vista spettacolare che fa innamorare turisti provenienti da ogni dove (Soprattutto svizzeri, tedeschi, olandesi, russi e americani, ndr)». «La città di Lecco e il ramo lecchese del lago con località quali Varenna, Perledo, Lierna e Bellano, conservano lo stesso appeal di tutto il resto del Lario. Anzi, soprattutto dalla Svizzera e dalla Germania la clientela preferisce proprio questo versante perché è ben servito dalle vie di comunicazione, baricentrico rispetto alle più importanti città lombarde e, dettaglio che non guasta, ben collegato agli aeroporti di Orio al Serio, Linate e Malpensa».

Quale il segreto per essere certi di vendere presto e bene la propria casa sul lago? «Senza dubbio la professionalità - conferma Lucchetti - La perizia iniziale deve essere ben fatta e corrispondente ai prezzi di mercato. Le modalità di vendita, inoltre, devono soddisfare fin dall’inizio le aspettative del potenziale cliente. In Engel&Völkers negli anni abbiamo messo a punto servizi che sollevano chi vende da ogni incombenza: il nostro compito è quello di accompagnare le parti al rogito senza intoppi».

Fiore all’occhiello del network immobiliare la capacità di gestire compravendite con controparti internazionali: «Le nostre dimore di prestigio sul lago di Como e di Lecco sono molto ambite soprattutto dalla clientela straniera. In agenzia siamo in grado di rispondere in nove lingue diverse, possiamo tradurre ogni documento con facilità e, soprattutto, siamo in grado di approcciare tutti i clienti nel modo corretto, proprio come loro si aspettano di essere trattati. Sembra una cosa da poco, ma a chi viene da lontano basta notare un dettaglio stonato per interrompere la trattativa».

Qual è il biglietto da visita di Engel&Völkers? «Oltre a tutto quello che abbiamo detto anche la massima tutela della privacy - ha concluso il nuovo responsabile di Lecco - Chi si affida a noi, per esempio, può personalizzare la propria campagna di vendita chiedendoci di non apparire, o selezionando solo alcuni canali promozionali tra i tanti disponibili. Il cliente che desidera mantenersi in disparte, vedrà sempre rispettate le proprie richieste».

Gli esperti di Engel&Völkers, infine, mettono la propria esperienza al servizio della clientela anche per consulenze fiscali e legali, fondamentali in un contesto internazionale, nonché per agevolare le parti nell’ambito di trattative per la compravendita di prime case.

