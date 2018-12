In questo appuntamento il dottor Roberto Rigamonti analizzerà in breve la tematica relativa alla gestione dei rimborsi spese a dipendenti e amministratori per trasferte.

Per trasferta si intende uno spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore dipendente in una sede diversa da quella ove viene svolta abitualmente l’attività lavorativa come comunicata all’INPS. Anche nel caso degli amministratori la sede è quella in cui viene svolta abitualmente l’attività lavorativa, che coincide con la sede dell’azienda salvo diversamente specificato nella delibera di nomina. Il concetto di rimborso prevede che la spesa sia sostenuta anticipatamente dal dipendente/amministratore al quale successivamente l’azienda effettua il rimborso; i documenti di spesa non sono quindi intestati all’azienda bensì intestati al dipendente stesso, che sostiene personalmente il pagamento con proprio denaro.

I rimborsi spese corrisposti a dipendenti e amministratori a seguito di trasferte, vanno distinti a seconda che la trasferta sia effettuata nell’ambito del territorio comunale ove si trova la sede abituale di lavoro, da quella effettuata fuori dallo stesso.

Trasferta nel territorio comunale: Non sono deducibili. Solo ed esclusivamente nel caso in cui le spese siano inserite in busta paga del dipendente, e quindi costituiscano per lui reddito imponibile tassato, è possibile per l’azienda dedurre i relativi costi.

Trasferta fuori dal territorio comunale: sono previsti 3 sistemi differenti di rimborso. La scelta del sistema di rimborso va fatta con riferimento all’intera trasferta; non è infatti consentito usare sistemi diversi per le singole giornate compresa nella stessa trasferta.

1). indennità forfetaria di trasferta: previa espressa e specifica autorizzazione alla trasferta sottoscritta dal soggetto avente idonei poteri, è deducibile per l’impresa e non tassate in capo al dipendente/amministratore fino ad un importo massimo di:

a) € 46,68 al giorno (per trasferte nel territorio nazionale),

b) € 77,46 giornaliere (all’estero).

2). rimborso a piè di lista: il sistema del rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, prevede che al dipendente/amministratore siano restituite esattamente le spese sostenute, come da documentazione prodotta. Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio non è imponibile in capo al dipendente purché vi sia idonea documentazione (ricevute, scontrini, fatture). Le spese di vitto e alloggio sono deducibili per l’impresa nella misura giornaliera massima di

a) € 180,76 al giorno (per trasferte nel territorio nazionale)

b) € 258,23 al giorno (se sostenute all’estero).

Oltre questa soglia le spese sono indeducibili ma non costituiscono comunque reddito tassato per il percipiente. La predetta disciplina del rimborso spese a piè di lista ai applica anche al rimborso delle spese di trasporto. Il trasporto può essere effettuato o con i mezzi pubblici o con il mezzo del dipendente. Per ciò che concerne la relativa documentazione va osservato che le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie, aerei, ecc.) sono direttamente documentabili mediante l’esibizione da parte del dipendente o del collaboratore dei relativi biglietti.

3). Rimborsi chilometrici: Nel caso di viaggi compiuti con mezzi propri del dipendente/amministratore, gli stessi sono rimborsati con il metodo dell’indennità chilometrica (equiparata ad un rimborso a piè di lista). Il dipendente o collaboratore, previa espressa e specifica autorizzazione alla trasferta sottoscritta dal soggetto avente idonei poteri, deve sottoscrivere un prospetto contenente i seguenti dati:

a) data;

b) destinazione della trasferta (oltre al luogo si consiglia di specificare il nome del cliente, fornitore, motivazione, ecc);

c) km percorsi nella trasferta;

d) autoveicolo utilizzato: marca, modello, alimentazione e targa;

e) percorrenza media annua del veicolo utilizzato.

Tali rimborsi sono deducibili nei limiti del costo di percorrenza di autoveicolo con cilindrata entro i 17 cavalli fiscali se a benzina, 20 se diesel, facendo riferimento alle relativa tabelle elaborate dall'ACI e aggiornata a marzo e settembre di ogni anno (reperibili sul sito www.aci.it). Se viene utilizzata un’auto di cilindrata superiore a questi limiti, la parte di costo rimborsata superiore ai limiti delle auto di 17 o 20 cavalli fiscali non è deducibile da parte dell'azienda. Il costo chilometrico così individuato andrà quindi moltiplicato per il numero di chilometri percorsi per soli fini lavorativi. Il rimborso deve essere parametrato al costo chilometrico corrispondente al chilometraggio complessivo annuo effettivo dell'auto (comprendendo cioè sia l'uso privato che per lavoro) e non invece alla tabella convenzionale dei 15.000 Km (che deve essere presa a riferimento solamente per il calcolo del fringe benefit ai dipendenti, nel caso di utilizzo personale di auto aziendale). Se in corso d’anno per il calcolo dei rimborsi ci si è basati su un costo chilometrico superiore a quello corrispondente al numero di chilometri effettivamente percorsi, si deve a fine anno ricalcolare e conguagliare gli importi. Oltre al limite massimo di deducibilità in capo all’azienda sopra indicato esiste anche un limite massimo oltre cui il rimborso costituisce reddito in capo al dipendente (sempre reperibile sul sito www.aci.it inserendo tutti i dettagli circa la macchina utilizzata) che è pari alla tariffa specifica dell’auto utilizzata dal dipendente. Se quindi l’azienda riconosce al dipendente (presumibilmente in forza di impegno contrattuale con il dipendente con cui si formalizza un rimborso chilometrico) una tariffa superiore a quella a lui spettante in base alla tabella, la parte eccedente viene tassata e sottoposta a contribuzione INPS.

I due limiti sono differenti. A lato nel box piccolo gli esempi esplicativi.

Nella pratica, si consiglia di utilizzare il coefficiente più basso delle due tabelle (rimborso al dipendente/deducibilità in capo all’azienda) in modo da evitare redditi tassati in capo al percettore e costi indeducibili in capo all’azienda.

4). indennità forfetaria di trasferta + rimborso a piè di lista: tale fattispecie si ha nel caso in cui al dipendente o all’amministratore vengano rimborsate, previa espressa e specifica autorizzazione alla trasferta sottoscritta dal soggetto avente idonei poteri, o le spese di alloggio o le spese di vitto oltre l’indennità di trasferta che in tal caso viene ridotta di un terzo. Pertanto, il rimborso in forma mista delle spese di vitto o alloggio, relativo alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, concorre a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente i seguenti importi:

a) Euro 30,99, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte in Italia;

b) Euro 51,65, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte all’estero.

Il rimborso in forma mista si ha anche nel caso in cui vengano rimborsate al dipendente o all’amministratore, sempre previa espressa autorizzazione alla trasferta, sia le spese di alloggio che di vitto oltre l’indennità di trasferta, che viene però ridotta di due terzi. Pertanto, il rimborso in forma mista delle spese di vitto e alloggio, relativo alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, concorre a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente i seguenti importi:

a) Euro 15,49, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte in Italia;

b) Euro 25,82, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte all’estero.

Si riporta in alto uno schema riassuntivo.

Come sempre viste le difficoltà applicative si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista di fiducia prima di prendere qualsiasi decisione.

