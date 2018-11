«Smart safeguarding» è uno degli slogan di Access, mentre il punto di partenza riguarda il fatto che la sicurezza non è solo un’esigenza ma è diventata un obbligo. E i progetti di Access comprendono protezioni perimetrali in acciaio o in alluminio, pressure sensitive device (bordi di sicurezza sensibili), quadri di comando PLC Safety, barriere fotoelettriche di sicurezza e sensori di gestione degli accessi.

C’è poi l’ampio capitolo dedicato al pronto intervento: Access è in grado di fornire un progetto completo, certificato e parzialmente customizzato in soli cinque giorni dalla data dell’ordine e consegnarlo in 48 ore in tutta Italia.

Inoltre l’azienda utilizza processi produttivi innovativi, basati sulla massima flessibilità per customizzare il prodotto secondo le esigenze di tutti clienti, oltre a una vasta gamma stock disponibile a magazzino con consegne veloci.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.accessafe.eu o chiamare lo 039.9515951.

