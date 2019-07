Se per tanto tempo parlare di Lecco turistica sembrava un'utopia o un sogno, o al massimo una sfida... oggi non è più così. Perché il turismo a Lecco e in provincia sta sempre più conquistando spazio. E così nel mondo delle Agenzie di Viaggio del territorio, che vede in Confcommercio Lecco un punto di riferimento, anche lo spazio riservato a quello che tra gli addetti ai lavori si chiama incoming è andato crescendo.

Ma di che cosa stiamo parlando? Per incoming s’intende il turismo che svolge l’attività di ricevimento in arrivo in una determinata località. Pertanto il turismo incoming è orientato principalmente ai privati che arrivano direttamente sul territorio, anche se esiste pure una componente potenzialmente rivolta ai tour operator stranieri che hanno bisogno di servizi turistici quali trasporti, ristoranti alberghi e guide nelle zone da visitare turisticamente.

Nell'ottica di sviluppo turistico del territorio l'azione che sta portando avanti Confcommercio Lecco, in particolare negli ultimi anni, è tesa a migliorare la cultura e la sensibilità degli operatori e degli attori presenti. Promuovere le politiche di incoming vuol dire puntare sull'offrire ai turisti che vogliono visitare Lecco e la provincia servizi di qualità e proposte dall'alto contenuto professionale. Vuol dire elaborare pacchetti turistici il più possibile completi ed esaustivi, capaci di stimolare il turista e di accontentarne le molteplici esigenze.

Se un tempo la vacanza era concepita unicamente come una pausa o evasione dalla routine quotidiana, oggi invece si parla di turismo esperienziale, fenomeno caratterizzato sempre più dalla ricerca di qualcosa di unico. Il viaggiatore, specialmente della generazione Millennials, desidera viaggi che offrono la possibilità di vivere un’esperienza unica, diversa, irripetibile, mai vissuta prima. Questi clienti cercano sempre meno i viaggi standardizzati e vogliono invece qualcosa di personalizzato.

Ecco quindi che far vivere il territorio, offrendo al turista visite suggestive ed emozionanti fuori dai tour classici, vuol dire rispondere alle richieste di chi arriva a Lecco e si aspetta di "vivere Lecco". Sopratutto gli stranieri, che poi sono la maggioranza degli utenti dell'incoming nel Lecchese, vogliono un soggiorno completo e arricchente. In più questa tipologia di turista ha anche una capacità di spesa importante e quindi è disposta anche a pagare per potere vivere esperienze indimenticabili. Ma nello stesso tempo il turista odierno è anche più esigente: si aspetta molto, sa confrontare le offerte e quindi va coccolato e trattato al meglio.

I segreti di un buon lavoro da parte delle Agenzie di Viaggio che fanno incoming? Offrire qualità e professionalità. E poi appoggiarsi agli esperti del territorio, che sanno "scovare" attività apprezzate e legate a doppio filo con la comunità locale. C’è bisogno di mettere insieme i due mondi, quello del turismo (che accoglie e coinvolge) e quello dei cosiddetti “locals”, le persone del posto, gli esperti del modo di vivere locale. L’insieme delle due componenti produce il risultato di un coinvolgimento immersivo nel territorio per generare un’esperienza memorabile e irripetibile. Tra l'altro questa azione permette di valorizzare le potenzialità e le risorse del territorio, mettendo in rete le eccellenze e dando loro visibilità.

In questo ragionamento un posto privilegiato lo occupa ovviamente il food: le esperienze dietro i fornelli, le preparazioni di piatti tipici, le prove in cucina... sono diventate sempre più un tema caldo, un fattore attrattivo.

Tutto questo, e molto altro ancora, è il turismo incoming. Le realtà lecchesi del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco a cui fare riferimento per questa tipologia sono:

www.lakecomofoodtours.com

Via Mazzini 3/C Colico

www.legnonetours.com

