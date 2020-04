Tra gli imprenditori lecchesi, Alberto Valsecchi della Valsecchi Serramenti di Calolziocorte, è sempre stato tra i più presi e indaffarati: mai un attimo di tempo libero, sempre, giustamente, impegnato a soddisfare le richieste della clientela. «Poi, senza preavviso, è arrivato il virus e si è fermato tutto - spiega - Non nascondo che nei primi giorni di lockdown mi sono ritrovato un po' spaesato. A Calolziocorte la malattia ha letteralmente imperversato e un po' tutti abbiamo avuto paura. Sono stati fin troppi i giorni in cui siamo stati svegliati dalle brutte notizie; abbiamo visto andarsene tanti dei nostri anziani. Ancora oggi, la preoccupazione che qualcuno dei nostri famigliari possa essere colpito dal Covid 19 resta forte.

Tuttavia, arrivati a questo punto della pandemia, mi sento di dire che il coronavirus ci lascerà in eredità anche qualcosa di diverso e di nuovo. Nuove consapevolezze, per esempio, nuovi stili di vita. Personalmente ho potuto riflettere sull'importanza della famiglia, sulla gioia di trascorrere più tempo con i miei cari: mia moglie, nostro figlio. I ritmi insostenibili a cui eravamo sottoposti prima del 20 febbraio avevano un po’ appannato questi valori, il virus ce li ha fatti riscoprire.

In secondo luogo ho notato che i rapporti con gli altri sono cambiati. C'è più attenzione, più comprensione, più apertura mentale. Forse prima la fretta di tornare a fare le proprie cose favoriva la superficialità, oggi grazie al fatto che possiamo spendere più tempo al telefono o in videochat con gli altri, la superficialità ha lasciato il posto all'approfondimento, alla disponibilità e all'ascolto. Tutto questo mi fa pensare che quando ci sarà la ripresa, probabilmente, torneremo al lavoro in un mondo che almeno per un po' sarà diverso. Meno frenetico, più propenso alla riflessività. In fondo fin dalla notte dei tempi i saggi dicono che la calma è la virtù dei forti. Personalmente farò tesoro di questo detto e cercherò di metterlo in pratica. Credo che la calma aiuterà tutti noi a prendere le decisioni migliori e a fare le cose dando il massimo, favorendo così non solo le nostre attività, ma anche gli altri».

Insomma, dalle macerie della pandemia potrebbero nascere nuovi germogli di speranza e ricchezza, non solo materiale: «Le grandi trasformazioni hanno tutte avuto inizio da momenti di caos e disperazione - conclude Alberto Valsecchi - Spero proprio che da questa disgrazia possa nascere un futuro migliore per tutti, caratterizzato da una miglior qualità della vita grazie a un rinnovato spirito di collaborazione, a una vera e sincera meritocrazia, nonché a un clima di ritrovata armonia tra le persone. Mai come oggi siamo tutti uguali: clienti, fornitori e concorrenti.

Per questo auguro a tutti una ripartenza che faccia da volano non solo all’economia e alla produttività, ma alla società più in generale».

