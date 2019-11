Sessant'anni di gioielleria e non sentirli. Perché la signora Pinuccia Gallarati, titolare dell'omonima gioielleria in via Roma 16, da una vita si occupa di cose preziose e lo fa sempre con la stessa passione. «Anzi - afferma - oggi ancora più di un tempo perché anche quello dell'oreficeria è un settore nel quale bisogna sempre essere aggiornati e pronti a esaudire le richieste dei clienti».

Un negozio piccolo, ma ben fornito: «E' la nostra bomboniera - spiega la titolare - Un negozio nel quale cerchiamo di avere ogni cosa, a patto che risponda alla nostra filosofia, da sempre ispirata alla ricerca della qualità».

La signora Pinuccia ricorda volentieri i primi giorni di attività, in quel lontano 1959: «La nostra avventura è iniziata grazie allo spirito imprenditoriale di papà Bruno e mamma Tina. Poi sono arrivata io che ho trascorso praticamente tutta la mia infanzia in negozio. I lunghi pomeriggi di bambina e studentessa in questi spazi accanto a mamma e papà non si contano. Qui sono sempre stata circondata da cose belle e questo è stato importante perché ha stimolato e fatto crescere in me la passione per tutto ciò che è armonioso ed elegante». Con Pinuccia c'era il fratello Pietro.

«Eravamo ancora piccoli quando papà ci lasciò prematuramente - ricorda ancora la titolare - In quei momenti fu la mamma a sobbarcarsi l'impegno di portare avanti l'attività e lo fece con impegno, a nome dei figli. Mancata lei nel 1993, è arrivato il nostro turno. Prima sono entrata io, poi mio fratello che ha avviato per primo il laboratorio di oreficeria, specializzandosi anche in riparazioni e remise-en-form di gioielli. Una passione che, mano a mano, mi ha trasmesso, tanto che oggi io stessa riparo gioielli e li rimetto a nuovo».

Nel tempo poi le cose sono cambiate: «In effetti - precisa - oggi il mercato è molto diverso rispetto a quello di qualche anno fa. A Lecco ormai siamo in tanti e il lavoro viene ridistribuito un po' tra tutti. Abbiamo comunque il nostro "zoccolo duro" di clienti che ringraziamo per la fiducia rinnovataci quotidianamente fino a oggi. D'altra parte stiamo lavorando per fidelizzare i nuovi arrivati, ai quali cerco sempre di trasmettere la nostra attenzione per la qualità». Uno dei punti di forza della Gioielleria Gallarati è quello del servizio: «Punto molto sulla consulenza - riprende la titolare - Accompagniamo chi si affida a noi fino alla scelta del prodotto migliore per le sue necessità. In assortimento abbiamo collezioni di piccoli maestri orafi artigiani, veri e propri pezzi unici che si distinguono per la loro bellezza e la loro originalità. Credo che poter scegliere un regalo importante per una persona a cui si vuole bene guidati dalla professionalità di uno staff preparato e competente sia molto meglio che scegliere un prodotto su internet del quale non si conoscono dettagli e caratteristiche».

Un altro punto di forza della gioielleria Gallarati è quello dell'argenteria: «Da noi abbiamo tanti gioielli - informa Pinuccia - Ma accanto a questi anche la vera argenteria di una volta, che può trasformarsi in idee regalo per Natale, per sottolineare un anniversario, o per una coppia di sposi. Se negli anni scorsi l'argenteria sembrava riscuotere scarso interesse, ultimamente la tendenza si sta invertendo e stanno aumentando le richieste. Personalmente ritengo che l'argenteria meriti molta più attenzione di quella che riscuote oggi e che, qualora si abbia la fortuna di disporne, sia importantissimo utilizzarla normalmente, senza parcheggiarla in una vetrinetta a prendere polvere. Soprattutto chi ha un servizio di posate in argento dovrebbe servirsene ogni giorno senza remore, perché l'argento è un metallo con caratteristiche nobili e benefiche, molto diverse da quelle dell’acciaio».

E il futuro di Gioielleria Gallarati, come sarà? «I miei figli Luana e Sascia in questo momento mi stanno aiutando - conclude la titolare - Ma anche ai miei nipoti Annalisa, Alessandro, Cristiano e Samuele piace molto passare il loro tempo in negozio. Vedremo!».

