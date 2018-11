Gli investimenti in automazione industriale, robotica e IOT, «Internet of things», stanno crescendo in modo verticale in tutto il mondo. E lavorare hand to hand con macchine complesse e sempre più veloci implica una maggiore richiesta di sicurezza da parte degli operatori.

Ciò si traduce in un trend di mercato positivo per cui le aziende valutano la qualità dei propri investimenti considerando la sicurezza come elemento discriminante tra un bene di qualità e uno scarso.

Ed è proprio in questo segmento che si è inserita Access Srl, impresa nata undici anni fa come start-up da un gruppo di giovani tecnici esperti di sicurezza e meccanica applicata ai macchinari. Oggi l’azienda, con sede a Robbiate e a Verderio, può contare su un team di lavoro di altissimo livello: parliamo di oltre di 30 collaboratori (con un’età media di 35 anni), che le permettono di operare in tutti i Paesi industrializzati anche grazie alle certificazioni conseguite con i più severi enti tedeschi.

Stiamo dunque parlando di un’azienda giovane e dinamica, in continua ascesa: Access si occupa di sicurezza industriale, inteso come sicurezza dei macchinari e protezione del personale che opera sugli stessi. Dal 2007 fa sì che gli impianti utilizzati siano effettivamente corrispondenti alle normative di sicurezza richieste dai più importanti organi internazionali. Una cosa è certa: dopo il passaggio di Access, gli ambienti di lavoro sono più sicuri.

La ditta ora è in grado di progettare e costruire sistemi completi che salvaguardano gli operatori dai rischi connessi al processo di produzione, siano essi semplici recinzioni oppure impianti dotati di sensori e computering che gestiscono tutte le funzioni di sorveglianza. Nella sede operativa di Verderio avviene il controllo del ciclo produttivo, dai processi di saldatura certificati ISO3834 al trattamento superficiale di verniciatura, ed integra un reparto di assemblaggio e controllo di tutti i componenti elettromeccanici venduti a corredo degli impianti di protezione. L’intero processo è governato da un gestionale che agisce con strumenti propri della fabbrica digitale e prevede diverse fasi di controllo della qualità.

Access ha inoltre una grande esperienza nell’interpretazione delle normative grazie all’attiva partecipazione ai comitati internazionali predisposti per la stesura delle stesse. La Direttiva Macchine è il «codice civile» che regola il comportamento dei macchinari nei confronti dei rischi potenziali connessi alle loro funzioni in generale e in futuro sarà alla base del regolamento dei comportamenti dei robot verso l’uomo.

Il suo processo di crescita è in piena evoluzione. «Abbiamo un piano di sviluppo per i prossimi tre anni che ci porterà a crescere ulteriormente, sia a livello di personale che di investimenti, ma anche come capacità produttive e di conseguenza, ci auguriamo, di fatturato e redditività - afferma il presidente Guido Citterio - Access si sta sempre più consolidando come realtà locale che opera su mercati ormai internazionali, anche al di fuori della comunità europea e dell’impianto normativo continentale».

In programma ci sono infatti investimenti per 1.250.000 euro, così ripartiti: 500mila euro nel settore acciaio, altrettanti nel settore alluminio e 250mila euro nell’elettronica, nel perimetrale e nei servizi generali. L’obiettivo di Access è raggiungere il numero di 50 collaboratori, con 10 milioni di euro di fatturato annuo, ma soprattutto fornire un servizio produttivo 4.0, proponendosi come realtà internazionale e innovativa, perfetto partner tecnologico per la robotica ed elevandosi al ruolo di azienda-modello replicabile nel mondo.

Altri numeri ci aiutano, invece, a capire quanto è stato fatto finora: Access mette in mostra una crescita del fatturato del 75,5% nell’ultimo triennio, con oltre 15mila progetti di protezioni perimetrali realizzati in tutti i settori delle macchine industriali. I dati ufficiali diffusi dall’Inail ci permettono, invece, di guardarci intorno: il trend degli infortuni sul lavoro ha subito una crescita notevole negli ultimi due anni, con specifico aumento degli incidenti multipli e di infortuni non mortali, soprattutto al Nord Italia. Tra gennaio a luglio dello scorso anno le denunce sono state circa 380mila, 4.750 in più rispetto al 2016, con un incremento dell’1,3 %. Da qui l’importanza crescente del ruolo di Access.

