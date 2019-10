Spesso capita che chi desidera realizzare un’edificazione, incrementare la superficie della propria casa, edificare anche un semplice box auto, si veda richiedere dagli uffici comunali preposti la stipulazione di un apposito “atto di vincolo”. Di cosa si tratta? Vengono in considerazione numerose ipotesi. Si pensi al caso di Tizio che, proprietario di due appezzamenti di terreno contigui, voglia edificarvi una casa. Spesso si sentirà domandare, prima del rilascio del premesso di costruire, di esibire copia dell’atto di vincolo. Con tale atto egli, dopo aver premesso di essere titolare dell’area predetta, che la stessa consente una volumetria edificabile pari a “tot” metri cubi, di aver depositato un progetto che prevede la realizzazione di un edificio di “tot” metri cubi, dovrà dichiarare di vincolare, ai fini urbanistici, la superficie dell’area all’edificazione da realizzare. Questo schema possiede numerose varianti. Così lo stesso tipo di atto viene richiesto se il proprietario di una casa desidera ampliarla oppure realizzare un box auto, il quale pertanto (prima che si dia il permesso per poterlo costruire) deve essere asservito a fini volumetrici (talvolta anche per poter fruire di speciali agevolazioni in materia di oneri di urbanizzazione) al fabbricato abitativo esistente. Ancora, l’atto viene richiesto per realizzare interventi relativi a fabbricati agricoli da realizzarsi da parte di coltivatori o imprenditori agricoli. Come possono essere qualificate queste convenzioni dal punto di vista giuridico? Effettivamente la natura giuridica è assolutamente incerta e perplessa. Secondo un’opinione, il vincolo sarebbe assimilabile ad una servitù, che è un diritto reale. C’è però un problema: già dicevano i latini “nemini res sua servit”. Cosa significa? Che nessuno può servire la cosa sua: non posso costituire una servitù su un mio bene a favore di un altro “pezzo” di un bene sempre mio. Se interpretati in questo modo, tali atti sarebbero pertanto irrimediabilmente nulli e privi di effetti. E allora? In concreto questi atti servono unicamente ad evitare (o a cercare di evitare) che il proprietario di un terreno, una volta che ha chiesto il permesso di costruire un immobile esaurendone la volumetria, cerchi di “usare” nuovamente la volumetria per un’altra edificazione. Si potrebbe fare altrimenti? Certamente: sarebbe sufficiente che in ciascun Comune fosse tenuto un registro, magari in formato elettronico, che tenesse conto delle vicende urbanistiche proprie di ciascun mappale del territorio, magari in collegamento con il Catasto. Costerebbe questo sistema? Certamente molto meno di quanto costano al cittadino questi atti, il cui onere economico appare l’ennesimo balzello che grava sul già martoriato settore dell’edilizia. La cosa più curiosa è che solo qualche anno orsono (con legge 26 aprile 2012 n. 44) è stata introdotta nel codice civile una nuova norma. Ai sensi dell’art. 2645 quater cod.civ. “Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonchè le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonchè dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative". Dunque sappiamo che questi vincoli si devono trascrivere (come in effetti abbiamo sempre fatto anche prima del 2012). Peccato che nessuna legge spieghi in che cosa essi consistono e quale natura giuridica possiedano. Forse era pretendere troppo, accontentiamoci di apprendere che occorre provvedere, a proprie spese, ad effettuare la pubblicità nei registri immobiliari.

Daniele Minussi

