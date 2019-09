(ces) Un episodio occorsomi di recente ci consente di tornare su un tema già affrontato dalle colonne di questo giornale (“Il cittadino, le leggi e la possibilità di rispettarle”). Si tratta di una cliente che, dovendo vendere il proprio appartamento, mi aveva portato tutta la documentazione finalizzata a preparare l’atto di compravendita.

Tra gli aspetti principali che devono essere riportati nell’atto c’è quello relativo alla regolarità urbanistica del bene. Per legge ogni contratto che trasferisce la proprietà di un fabbricato deve indicare gli estremi del titolo abilitativo urbanistico in base al quale l’edificazione è stata realizzata.

Sembra una cosa semplice, ma spesso non lo è. Se l’unità immobiliare è stata acquistata abbastanza recentemente la “storia” della casa è già contenuta nell’atto di provenienza, vale a dire quel rogito notarile in base al quale chi attualmente vende ebbe a suo tempo a comprare. Se, al contrario, la casa è vecchia, è stata acquisita da molto tempo, oppure è stata edificata direttamente da chi la vende o è stata ereditata, il discorso si fa complicato.

Come rintracciare le vecchie licenze edilizie? Come facciamo ad essere sicuri che le planimetrie e i dati catastali sono corretti? Tutti i proprietari di casa hanno presente che in un cassetto o in un armadio si trova una cartelletta, un fascicolo, un faldone pieno di vecchie carte. Ci sono certamente gli zelanti e i precisi: costoro conoscono ogni documento che gestiscono con ordine rigoroso.

Più numerosi sono quelli per i quali aprire questi involti è come immergersi in un mondo fastidiosamente misterioso. Bollettine di versamento dell’IGE, mappe piegate come cartine geografiche, documenti comunali che riportano dizioni arcane come “reversale di cassa”, “attestato di prosciugamento delle mura” e simili. Ma non basta: nel corso degli anni il “nome” del provvedimento in base al quale si viene autorizzati a erigere una casa ha cambiato nome in una danza di termini vorticosa: si va dal “nulla osta” alla “licenza edilizia” per passare poi alla “concessione edilizia”, approdando al “permesso di costruire”, al quale si sono affiancate in anni più recenti sigle vagamente esoteriche come “DIA” (che starebbe per “denuncia di inizio attività), “super DIA” (una DIA che consente opere per le quali sarebbe necessario il permesso di costruire), “CILA” (Comunicazione inizio lavori asseverata), “SCIA” (Segnalazione certificata di inizio attività).

Le norme in base alle quali un immobile può essere costruito hanno subito mutamenti incessanti nel corso degli ultimi settant’anni e, valendo il principio in base al quale ogni attività deve essere conforme a legge in base alla normativa vigente nel tempo in cui viene svolta, ne discende un panorama di rara complessità e, soprattutto, di notevole incertezza interpretativa. Se aggiungiamo a tutto questo la legislazione in tema di condono edilizio, la frittata è fatta.

Ma veniamo al punto: se la costruzione di un edificio è antecedente a questa sarabanda di norme, non si è più tenuti a rinvenire un titolo abilitativo edilizio che potrebbe anche mancare (in quanto al tempo non richiesto). La legge individua questo tempo in una data precisa: il giorno 1 settembre 1967. Se la casa è stata costruita prima del 1 settembre 1967 non serve più citare nell’atto di vendita gli estremi della concessione edilizia (o della licenza, del premesso, etc.). Ma, ancora una volta, non è così semplice. In tal caso occorre comunque che il venditore dichiari nell’atto, sotto il vincolo del giuramento, in maniera espressa questa circostanza. Ritorniamo alla nostra cliente. Non trovava nessun documento che attestasse l’anno di costruzione della sua casa. Si ricordava che il nonno l’aveva edificata nei primi anni sessanta, ma non esattamente quando. Soprattutto, pur essendo sicura che nel 1967 la casa fosse già esistente, era angosciata dalla possibilità che qualcuno potesse contestare la sua dichiarazione, accusandola di falso. Ricerche affannose all’ufficio tecnico comunale, soffitta messa a soqquadro: non saltava fuori nulla. Finalmente il prodigio: ecco che dalle carte spunta una foto sbiadita. Il nonno e la nipotina a tre anni (la cliente, nata nel 1959). Alle spalle, solidamente piantata sulle fondamenta, la casa. Nell’inferno burocratico, miracolo italiano.

