LECCO (afm) Una volta il passaggio generazionale della ricchezza avveniva per lo più tramite testamento. I genitori, talvolta con l’ausilio del notaio, provvedevano a stendere le proprie volontà che andavano a disciplinare la sorte del patrimonio di famiglia. In tempi più recenti le abitudini sono mutate. La pianificazione successoria è divenuta assai più articolata, soprattutto nel caso in cui vengano in considerazione sostanze ingenti, facendosi ricorso ad istituti quali la donazione, la costituzione di trusts, l’articolazione di modelli societari. Ma per le famiglie normali? Ultimamente sembra esservi un certo “ritorno” al testamento. Merita dunque che si faccia poco di chiarezza su un istituto giuridico che solo apparentemente è ben conosciuto.

È forse scontato definire il testamento quell’atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze, ma non è inutile riferire di due caratteristiche fondamentali di esso: la revocabilità e l'unipersonalità. Il testamento infatti è sempre modificabile o revocabile fino all'ultimo momento della vita di chi lo compila. Questa regola non è chiara a chi, cosa capitata spesso, mi domanda se dopo aver scritto che lascia la casa al figlio Paolo può ancora venderla se ne avesse bisogno. Ma il testamento è anche un atto necessariamente unipersonale. Cosa vuol dire? Non soltanto che non lo si può compilare a quattro mani (si pensi al marito e alla moglie che redigono un unico atto di volontà testamentaria), ma anche che non si deve far firmare nessun testimone né acquisire il consenso dei figli facendoli firmare per accettazione di quanto è stato disposto. Detto questo, si può distinguere tra testamento olografo, testamento per atto pubblico e testamento segreto. Il testamento olografo consiste in una scrittura integralmente manoscritta, datata, infine sottoscritta dal testatore. Esso corrisponde alla più semplice modalità di espressione della volontà di chi desidera disporre delle proprie ultime volontà. Il requisito formale dell'olografia consiste puramente nella autografia, nell'indicazione della data e nella sottoscrizione. Il tutto di pugno del testatore, senza tassativamente alcun altro ausilio (stampante, macchina per scrivere, scritturazione da parte di altri soggetti). In questo senso è assai facile confezionare da sé, senza l'aiuto di alcuno, un testamento. Vi sono tuttavia anche alcuni aspetti negativi: si pensi alla possibile sottrazione, allo smarrimento, alla eventualità di una falsificazione della scheda testamentaria. Per questo motivo (come anche per il maggior consiglio e ponderazione che possono essere forniti) può essere consigliabile redigere un testamento pubblico. Esso consiste, a tutti gli effetti in un atto pubblico redatto dal notaio e, come tale, fa piena prova sia della provenienza del documento da colui che lo ha formato, sia di quanto costui attesta esser accaduto alla sua presenza. E’ anche indispensabile l’assistenza di due testimoni. Il notaio deve adeguare il testo al volere del testatore: costui manifesta le proprie ultime volontà, le quali vengono appropriatamente ridotte in iscritto solennemente, alla presenza dei testimoni, dal pubblico ufficiale. Detto questo, un testamento pubblico non vale comunque di più di un testamento olografo che sia stato confezionato validamente. Infine due parole sul testamento segreto. Esso consta di due elementi. In primo luogo la scheda testamentaria che può essere predisposta dal testatore o da altro soggetto, costituita da uno o più fogli. Su detta scheda sono riportate per iscritto le ultime volontà del testatore. Viene inoltre in esame un atto di ricevimento. Mediante quest'ultimo il notaio dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha consegnato di persona la scheda dichiarandogli che nella stessa sono scritte le sue volontà testamentarie. Il vantaggio di questo tipo particolare di testamento è la segretezza: infatti nessuno se non il testatore sa che cosa contiene la scheda testamentaria. Da ultimo un’avvertenza. Abbiamo infatti parlato qui del “contenitore”, mai del “contenuto”. Per riversare un buon contenuto nel contenitore è sempre meglio parlarne con qualcuno che se ne intende. Se sbaglio qualcosa in un contratto posso sempre rimediare. Se sbaglio a scrivere il testamento certamente non avrò modo né di accorgermi né di correggere l’errore, ma il conto lo pagherà chi resta.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

