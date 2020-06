Per sottotetto si intende quell' intercapedine che si frappone tra la copertura del tetto e la soletta dell'appartamento dell'ultimo piano. Talvolta si tratta di uno spazio assai ridotto, di nessun valore economico e pratico. Altre volte invece si presenta, per dimensioni e fruibilità come un bene potenzialmente suscettibile di valutazione economica anche cospicua, soprattutto tenendo conto della legislazione regionale che spesso ne consente il recupero a fini abitativi. Se non si tratta di ricavare un appartamento autonomo, è sufficiente pensare alla possibilità di ampliare l’unità immobiliare sottostante, dotandola di ulteriori spazi abitativi. E' dunque evidente l'importanza di stabilire l'appartenenza di tali vani, se cioè essi siano enti comuni condominiali, come tali appartenenti a tutti i condomini per quota millesimale, oppure debbano ritenersi di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento posto all'ultimo piano. Appare chiaro che se esiste un atto ufficiale che espressamente prevede a chi spetti il sottotetto, il nodo viene sciolto in partenza. È possibile infatti che nell'atto di vendita della singola unità immobiliare sia previsto espressamente che il bene in questione debba intendersi di proprietà condominiale o che appartenga ad un determinato condomino. Che cosa dire tuttavia in difetto assoluto di qualsiasi previsione negli atti? Osserviamo che il vecchio testo dell'art. 1117 codice civile non prendeva in considerazione i sottotetti. La norma, che conteneva (e contiene ancora) un'elencazione di beni comuni condominiali, non è mai stata tuttavia ritenuta tassativa nell'elencazione degli enti da reputarsi tali. Dunque il tenore testuale della stessa non poteva ritenersi decisivo. Dopo l'emanazione della legge di riforma del condominio (Legge 2012 n.220) la situazione è cambiata. Ora viene detto espressamente che sono condominiali "i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune". Questo criterio però rinvia, in concreto, all'accertamento in fatto della destinazione del bene, come già prima della novella aveva stabilito un consolidato orientamento della giurisprudenza. Decisiva è dunque la funzione che il vano è destinato a svolgere nella pratica. Se esso va considerato una semplice intercapedine, idonea a svolgere la funzione di isolare gli appartamenti dell'ultimo piano dal calore e dal freddo, esso può essere considerato semplice pertinenza, dunque di proprietà esclusiva del condomino titolare dell'ultimo piano. Gli altri non vanteranno alcun diritto. Al contrario, se il sottotetto fosse suscettibile di un autonomo uso comune, anche soltanto potenziale (non richiedendosi l'attualità di detto utilizzo) esso dovrebbe ritenersi di proprietà condominiale (si pensi ad un locale stenditoio, ripostiglio, etc.). Non mancano pareri diversi tra i Giudici: secondo alcune sentenze conterebbe la attitudine del vano ad essere raggiunto dalle scale comuni per il tramite di botole o altre aperture. Pertanto se il vano fosse raggiungibile soltanto da una apertura posta all’interno dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva posta all’ultimo piano dello stabile, questo sarebbe un elemento idoneo a far concludere nel senso che lo stesso debba considerarsi di proprietà del titolare di questa unità (dunque non condominiale). In definitiva una cosa appare chiara: come sia assolutamente opportuno che nei titoli di provenienza sia ben specificato il regime proprietario del vano sottotetto, soprattutto quando, a causa delle dimensioni e delle possibilità di sfruttamento che potrebbe assicurare, tale vano possieda un valore economico non indifferente.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

Leggi tutte le notizie su "Lecco"

