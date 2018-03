Giovedì 22 febbraio nella sede di Corso Carlo Alberto, 114 a Lecco la Concessionaria BMW Lario Bergauto ha presentato in anteprima assoluta la nuova nata della Casa automobilistica di Monaco: BMW X2. Una vettura che rivela le sue ambizioni sportive già alla prima occhiata. Con il suo carattere marcatamente atletico, offre dinamismo e prestazioni ineguagliate in questa categoria. Grazie agli interni di elevata qualità e alle numerose tecnologie innovative, la nuova arrivata della famiglia X è protagonista di un’era che sta per cominciare.

Per festeggiare il nuovo arrivo è stato organizzato GOLD. The Cocktail Party. un party tutto d’oro, come la protagonista della serata. I numerosi ospiti sono stati accolti da finger food d’oro di Vicook, catering del gruppo Da Vittorio di Bergamo, che ha coronato la serata con un risotto allo zafferano spruzzato di polvere d’oro. Al bancone d’oro dell’open bar di Quality Events veniva servito tra gli altri il cocktail Rebel creato da Nicola Cottarelli e Daniele Piscitelli in onore della nuova nata, ovviamente anch’esso d’oro. La bravissima cantante e show woman Astou ha aperto la serata con La vie en rose nella versione ribelle di Grace Jones, accompagnata da Francesco Iacono, pianista del Capogiro, elegante discoteca da cui sono arrivate le donne immagine, ovviamente vestite d’oro, sotto la direzione artistica di Giorgio Martinelli. I gioielli scultura di Arando hanno “abbigliato” d’oro una modella adagiata in una gigantesca coppa da champagne!

Dopo la presentazione della macchina fatta da Saul Mariani, AD di Lario Bergauto, i tatuatori di MANOMORTA Tatoo hanno lasciato lo “studio” allestito in concessionaria per tatuare gli ospiti ed hanno iniziato a “tatuare” la vettura ribelle, una BMW X2 naturalmente d’oro.

Questo primo importante evento d’oro è il segnale dell’inizio di un grande investimento che la famiglia Mariani farà a Lecco per gli storici marchi di vetture premium nella Città: BMW, MINI, BMW Motorrad ma anche Jaguar e Land Rover... Coming Soon... The Gold!

