Nei paesi occidentali il mal di schiena, più correttamente «lombalgia», è una delle maggiori cause che conducono i pazienti a fare una visita dal proprio medico.

Quasi l’80% della popolazione sperimenta il mal di schiena almeno una volta nella vita e un quarto degli adulti riferisce di aver sofferto di mal di schiena almeno una volta negli ultimi 3 mesi, con un’alta presenza di recidive.

Questi numeri giustificano il fatto che un’errata presa in carico del problema comporta una cronicizzazione dei sintomi con conseguente restrizione dell’abilità nelle attività quotidiane, nel lavoro, nel tempo libero, nello sport.

Ad esempio uno dei principali errori è il riposo prolungato a letto: non solo l’inattività prolungata non riduce il dolore ma addirittura rallenta la regressione dei sintomi.

Anche il solo approccio farmacologico nella maggior parte dei casi dà solo un beneficio temporaneo e soprattutto non agisce sulle vere cause del problema.

L’85% delle lombalgie è di natura aspecifica, questo spiega la difficoltà nella formulazione di una diagnosi mirata e di conseguenza l’attuazione di uno specifico trattamento.

Per questo è importante non considerare il mal di schiena inteso solo come patologia ma prendere in carico la persona con un’ottica biopsicosociale.

Cosa si intende per approccio biopsicosociale?

E’ un modello secondo il quale non si pone l’attenzione esclusivamente sul possibile danno biologico dei tessuti ma anche e soprattutto sugli effetti che il dolore ha nella vita quotidiana, e su comportamenti e idee sbagliate che ne derivano, quali:

• convinzione che il dolore possa essere dannoso o invalidante

• comportamento di ansia/evitamento (paura che il movimento sia dannoso)

• tendenza a basso tono dell’umore e ritiro dalla vita sociale

• aspettativa di maggior beneficio dai trattamenti passivi rispetto ad una partecipazione attiva alla terapia

• esperienze negative passate legate ad una gestione scorretta del problema

Per questo motivo nasce MEDinSPINE, un’equipe multidisciplinare per la gestione delle diverse tipologie di mal di schiena: ortopedico specialista della colonna vertebrale, fisioterapista, psicologo e nutrizionista collaborano in maniera integrata, per valutare la persona con un approccio più ampio rispetto alla classica visita monotematica.

L’obiettivo di MedinSpine, attraverso la complementarietà delle conoscenze, è quello di restituire autonomia e benessere alla persona nel modo più specifico e personalizzato possibile, senza promettere magiche ed irrealistiche guarigioni.

Per maggiori informazioni chiama lo 03411581562, o scrivi una mail a

info@medinmove.it o visita il sito internet all’indirizzo www.medinmove.it

Leggi tutte le notizie su "Lecco"

Edizione digitale