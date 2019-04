MedinRun è un team di professionisti altamente specializzati nella preparazione sia FISICA che MENTALE del RUNNER per il raggiungimento dei suoi obiettivi, riducendo al minimo il rischio di infortuni e soprattutto di overtraining.

In Italia, secondo una statistica, la corsa viene praticata più o meno abitualmente da ben 6 milioni di persone, di cui il 55% sono uomini e il 45% donne. Un fenomeno che non conosce divisioni di età: il 27% dei runner hanno fra i 25 e i 34 anni, il 25% fra i 35 e i 44, il 21% fra i 45 e i 54, e un dignitoso 8% di over 55. E non è tutto: per il 77% degli intervistati la corsa è l’attività sportiva primaria.

Numerosi sono però gli infortuni a cui vanno incontro i corridori nel preparare in maniera amatoriale una competizione con il "fai da te", dovuti spesso non solo ad un'errata preparazione fisica ma anche mentale.

Il programma di MedinRun prevede una prima valutazione GRATUITA costituita da:

• una RUN ANALYSIS (indagine posturale dinamica computerizzata della corsa) attraverso la tecnologia Walker View, effettuata da fisioterapisti specializzati

• Un colloquio con Mental Coach per la pianificazione e focalizzazione degli obiettivi e delle motivazioni

• Un incontro con tecnico istruttore Fidal per pianificare il piano di allenamento in base al livello del soggetto

Ill Runner verrà poi seguito dal punto di vista fisico in maniera costante attraverso sedute di lavoro funzionale preventivo sport-specifico presso il centro fisioterapico MedinMove (Lecco, Via Balicco 109), mentre le sedute di preparazione atletica e corsa all'aperto verranno stabilite con il tecnico istruttore Fidal secondo il programma di allenamento.

Accanto alla preparazione fisica è fondamentale quella mentale. Per questo motivo il programma prevede un importante lavoro di MENTAL TRAINING: attraverso la MINDFUL RUNNING l’atleta verrà accompagnato negli allenamenti quotidiani, con l'obiettivo di allenare la concentrazione e diventare sempre più consapevole delle sensazioni provenienti dal proprio corpo. Due incontri al mese di check point serviranno a verificare i risultati raggiunti e a continuare il lavoro di preparazione mentale che sarà specifico per ogni runner.

Il programma MedinRun può essere personalizzato e cucito su misura in base alle esigenze di ognuno, è possibile infatti sia aderire al programma completo (comprensivo di lavoro funzionale e preventivo sport-specifico, mental coaching e programma di allenamento alla corsa), sia scegliere anche solo una o due delle attività proposte nel progetto. Il Team di MedinRun è composto da:

• Dott. Sebatiano Morassi e Dott. Jacopo Pisati, Fisioterapisti e Terapisti Manuali, titolari del centro fisioterapico MedinMove

• Dott.sa Veronica Bertarini, Psicologa dello Sport e Mental coach

• Andrea Ruggiero, Atleta e Istruttore Fidal ( Federazione Italiana di atletica leggera)

Per tutte le informazioni o per prenotare la valutazione chiamate lo 0341 1581562 o inviate una mail a

info@medinmove.it.

MedinRun: al tuo fianco per raggiungere i tuoi obiettivi

