Lo shopping d’estate è più bello, ma solo a Lecco.

Come ogni anno, infatti, il capoluogo lariano ospita l’iniziativa Shopping di sera che prevede sei aperture dei negozi dopo il tramonto, dal 21 giugno al 26 luglio ogni giovedì sera, a cura di Confcommercio. Numerosi i negozi aderenti e numerosi anche gli appuntamenti previsti dal ricco programma.

Giovedì 5 luglio, per le vie del centro storico avrà luogo l’animazione per bambini con Gonfiabilandia. Piazzetta Isolago ospiterà musica dal vivo, mentre nella Basilica di San Nicolò avrà luogo il concerto di gala per il 13° festival europeo dei cori giovanili «Giuseppe Zelioli» a cura di Harmonia Gentium.

Alla Libreria Volante, Simone Savognin e Martina Carcano (Mille Gru) presenteranno «Come Farfalla», mentre alla Libreria Cattaneo sarà allestito il laboratorio per bambini «Imparo a disegnare il Piccolo Principe». Infine, Enrico Camanni di Laterza all’Ibs Libraccio proporrà «Il Nuovo Mattino. Il ‘68 degli scalatori».

Giovedì 12 il programma sarà ancora più ricco. Oltre alla già ben sperimentata Gonfiabilandia con animazione per bambini lungo le vie del centro, confermata anche la musica in piazza sempre nella piazzetta dell’Isolago. Particolarmente interessante sarà il laboratorio dedicato ai più piccoli della Libreria Cattaneo. Il tema sarà: «Imparo a disegnare i fumetti della Disney - Topolino e Minnie». La Libreria Volante e The Concept terranno una lezione rock in via Bovara con Ezio Guaitamacchi intitolata «Atlante Rock: viaggio nei luoghi della musica» (Hoepli). Nell’ambito della stessa serata all’Auditorium Casa dell’Economia - Comune di Lecco, avrà luogo il «Festival di Bellagio», infine, presso Ibs Libraccio, Annamaria Pappalardo di Il Grillo Edizioni presenta «Il rovescio del ricamo».

Il 19 luglio non avrà più luogo l’animazione, ma sarà invece confermato l’evento Musica in piazza alla piazzetta dell’Isolago. Grande pubblico si prevede inoltre in piazza Garibaldi per il Concerto Jazz nell’ambito di Lecco Jazz Festival organizzato dal Comune di Lecco. Infine la Libreria Volante ospiterà «Heidi» con presentazione di Francesco Muzzopappa (Fazi).

L’ultimo appuntamento con i negozi aperti avrà luogo giovedì 26 luglio con le iniziative Musica in Piazza a cura dei Commercianti, come nelle serate precedenti all’Isolago. Infine, alla Libreria Volante Marco Malvaldi (Sellerio) presenta «Estate in Giallo: a bocce ferme».

Sarà allora un’estate all’insegna di shopping e allegria. Grazie a Confcommercio, Lecco si conferma punto di riferimento irrinunciabile nei giovedì d’estate.

