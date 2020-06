Il dado è tratto. Con buona pace di quei governatori che prima chiedono al Governo di sostenere il turismo, poi invocano patenti sanitarie o divieti per i cittadini che provengono dalle regioni più colpite dal contagio da Covid19, da mercoledì 3 giugno si può tornare a circolare liberamente tra regioni. Un bel segnale per tutto il nord Italia che più di ogni altro ha pagato con una lunga scia di lutti e dolore la maledetta pandemia.

Come si viaggerà? In realtà, nel momento in cui scriviamo, non sembra che siano necessarie autocertificazioni in cui addurre motivi di lavoro o di salute. Come stabilito dal Governo venerdì 29 maggio dopo un giro di consultazioni con ministri e governatori, ci si potrà spostare liberamente proprio come in epoca pre-Covid. Questo perché il Decreto del 16 maggio, che definisce tra l’altro le modalità di spostamento tra regioni, al terzo comma del primo articolo dovrebbe restare in vigore esattamente com’è: «A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

Un burocratese che suona come musica alle orecchie di chi ha fatto tanti sacrifici per contribuire a contenere la pandemia. Nessuna restrizione, infatti, a meno che non intervengano specifici provvedimenti presi in relazione all’andamento del contagio in specifiche aree del territorio nazionale. Saranno quindi i governatori ad adottare eventuali provvedimenti (quarantene, certificati di negatività al virus e altro), che poi il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia potrà decidere di impugnare.

Finalmente chi ha una seconda casa al mare o sui monti potrà andarci e chi vuole concedersi una vacanza in qualche località turistica rinomata potrà godersela. Più banalmente, chi deve spostarsi da una regione all’altra per motivi di lavoro può farlo senza portarsi dietro alcun documento. Certo, è importante non dimenticare mai che questo meraviglioso soffio di libertà è legato a doppio filo all’andamento del contagio. Qualora, dunque, la curva dovesse tornare a salire, il Governo sarebbe costretto a fare dietro-front più o meno gradualmente. Per cui, in un nulla, si potrebbe tornare al temutissimo lockdown, ripiombando in piena Fase 1. Quindi, bello ricominciare a muoversi, ma occorre che tutti adottino le condotte più accorte, rispettando il distanziamento sociale dovunque si trovino, proteggendosi con mascherine e guanti come indicato dalle normative e lavandosi le mani di frequente.

Nel frattempo godiamoci questa piccola grande conquista sperando che duri per sempre.

