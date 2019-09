La Baia di Parè è frequentata tutto l’anno. D’estate le vele di barche, windsurf e kyte punteggiano il lago di colori vivaci mentre turisti e abitanti si concedono una piacevole passeggiata sui percorsi pedonali in riva allo specchio d’acqua. In autunno le montagne intorno regalano macchie di vegetazione dai colori suggestivi mentre la vicinissima Lecco offre numerosi spunti per il tempo libero. In inverno, la magia della neve è tutta da apprezzare nella vicina Valsassina dove è possibile concedersi piacevoli sciate e attività sportive immersi in un autentico paradiso tra i monti. Infine in primavera, con i primi caldi e le giornate un po’ più lunghe, è bello seguire il risveglio della natura tutto intorno al lago.



La Baia di Parè

e le Residenze del Lago

A Valmadrera, dunque, la Baia di Parè resta una piccola oasi di serenità che offre scorci naturali di incomparabile bellezza in ogni momento dell’anno, pur restando vicino alle più importanti vie di comunicazione e ai servizi delle grandi città. Forse è anche per questo che un numero crescente di famiglie, coppie e single ha preso appuntamento per visitare le Residenze del Lago, nuova ed esclusiva realizzazione che il Gruppo Colombo in sinergia con Poliform e Gabetti sta costruendo a pochi metri dal lago.

«Abbiamo visto sia soluzioni adatte alle nostre esigenze, sia altre più grandi, che in realtà potrebbero tornarci utili nel momento in cui dovessimo decidere di ampliare la famiglia – affermano Guido e Katia, che abbiamo intercettato appena usciti dall’ufficio vendite – Le tecnologie, i materiali, le finiture, ci sembrano al top. C’è poi un elemento in più che crediamo possa convincerci a compiere il grande salto verso l’acquisto di una casa tutta nostra: qui infatti ci è stato assicurato che la splendida cucina firmata Poliform sarà presente in ogni appartamento».

Anche Giovanni e Alice con i loro tre bambini hanno fatto visita al cantiere. «In realtà la casa dei nostri sogni è lassù, all’ultimo piano. A conquistarci gli incantevoli tetti-giardino privati con vista sul lago, dove avremmo la possibilità di trascorrere, durante la bella stagione, momenti meravigliosi insieme ai nostri piccoli. In alternativa, anche le soluzioni con giardino privato a piano terra potrebbero fare al caso nostro. Certo, si tratta di un acquisto un po’ impegnativo, tuttavia vista la serietà delle realtà coinvolte nell’importante progetto, può anche trasformarsi in un investimento sicuro, da un lato in grado di garantire una rivalutazione certa del capitale, dall’altro perfetto per la qualità dell’abitare.

Infine abbiamo incontrato Michele, un manager single, che lavora a Monza ma che ha deciso di trasferirsi sul lago perché vuole sentirsi sempre in vacanza: «Il Gruppo Colombo ha realizzato il celebre Bosco verticale di Milano, Poliform è una delle aziende più importanti al mondo nel settore dell’arredamento, Gabetti può accompagnarmi passo dopo passo nell’acquisto della mia nuova abitazione. Ogni soluzione che ho visitato, indifferentemente dalla metratura, è dotata di tutta la tecnologia di ultima generazione per la domotica e per il risparmio energetico (Le residenze del Lago sono in Classe A di efficienza energetica, ndr), la luce, grazie alle ampie finestrature, è una caratteristica dominante di ogni ambiente, l’esposizione è sempre ottimale. Non ho ancora firmato, ma credo che non avendo altri impegni da sostenere in questo momento, che lo farò a breve».

Data l’affluenza, l’ufficio vendite gestito da Gabetti è sempre aperto su appuntamento. Gli esperti consulenti sono a disposizione di ogni interessato pronti a dedicargli tutto il tempo necessario per presentare il progetto nei dettagli, le tecniche costruttive all’avanguardia, la filosofia che ha guidato la mano degli architetti, le agevolazioni che eventualmente è possibile ottenere acquistando una delle soluzioni abitative proposte. «Il cantiere procede a pieno ritmo – afferma Ernesto Borrelli, responsabile della sede di Lecco del Gruppo Gabetti Property Solutions – Sono già cominciati, infatti, in netto anticipo sulla tabella di marcia, i lavori di realizzazione del secondo lotto. Quindi oggi possiamo offrire ai potenziali clienti una più immediata comprensione delle Residenze sul lago nella loro totalità».

Attualmente sono disponibili proposte, ancora completamente personalizzabili, che spaziano dal bilocale al quadrilocale, tutte corredate da giardini e terrazzi, box e cantina.

Lo staff Gabetti è a disposizione per ogni informazione, naturalmente senza impegno.

