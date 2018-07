Proprio cinque anni fa, dalle colonne di questo giornale (agosto 2013, “Il tesoro della Grigna tra passato, presente e futuro”) parlavamo delle straordinarie bellezze naturali del nostro territorio. Un tesoro fatto di alpeggi, di sorgenti, di pascoli, di boschi, di cascine. Commentavamo allora che la bellezza non basta: anche i conti devono tornare. Nessuna attività umana può continuare nel tempo se non è economicamente conveniente. La sostenibilità di un modello è ciò che ne garantisce il successo. In questa direzione il turismo, coniugato alla valorizzazione dei prodotti del luogo, avrebbe potuto essere fonte di notevoli soddisfazioni. L’attività agrituristica, la coltivazione di piccoli frutti, l’allevamento finalizzato alla produzione casearia. Rilevavamo allora come l’iniziativa privata avesse bisogno di essere incoraggiata dalla normativa e dall’amministrazione pubblica. Un conveniente sviluppo delle potenzialità di un territorio significa poter recuperarne il patrimonio edilizio, dotarsi delle attrezzature tipiche di un’azienda agricola, poter produrre beni e servizi senza dover soggiacere a regole complicatissime e che richiedono, anche semplicemente per essere comprese, nozioni per specialisti. Ci eravamo anche permessi di sognare: nella nostra visione onirica non comparivano soltanto i pascoli perfettamente sfalciati, ma turisti che percorrono i sentieri in salita, diretti alle cascine didattiche. Le antiche stalle sarebbero state recuperate rispettando gli stilemi tipici. Prelibatezze locali sarebbero state servite ai visitatori all’ombra dei faggi. Ciclisti avrebbero percorso le piste appositamente a loro dedicate in mezzo al bosco. Genitori premurosi avrebbero potuto acquistare per i propri figli marmellate di frutti di bosco, ammirando poi i filari di ribes, mirtilli, lamponi, piccoli frutti antichi che avrebbero prosperato sui pendii accuratamente preparati. Ci interrogavamo alla fine se tutto questo sarebbe stato realizzabile, come peraltro accade in altri territori dell’arco alpino del nostro magnifico Paese: è sufficiente volgere lo sguardo ad est per circa 200 kilometri in linea d’aria per poter tangibilmente “vedere” quello di cui stiamo parlando. Avevamo concluso che la risposta in fondo sarebbe stata da ricercare dentro di noi, nel nostro impegno quotidiano. In fondo ci è stata consegnata una grande ricchezza: non solo spetterebbe a noi coltivarla con amore e con passione, ma sarebbe addirittura un dovere far fruttare quanto ci è stato prestato per poterlo tramandare a chi verrà dopo. Bene: sono trascorsi esattamente cinque anni da quando scrissi quel “pezzo” ed è tempo di consuntivi. Purtroppo il sogno è rimasto tale. Anzi: si può dire che sia stata innestata la retromarcia. Così mi è capitato di vedere un valente giovane che serviva squisiti piatti tipici in un ambiente rustico di straordinaria bellezza chiudere i battenti; un allevatore che dovrebbe essere considerato un vero e proprio fiore all’occhiello per la cura che pone nel far crescere i propri capi per poi produrre carni pregiatissime e confezionare salumi riconosciuti ufficialmente con premi di qualità, stentare nell’indifferenza, rimanendo a secco anche di quell’acqua che la natura fa scorrere abbondante. Le piste ciclabili vengono costruite, ma poi vengono abbandonate e rovinano per l’incuria. A chi vuole migliorare il territorio vengono frapposte miriadi di pastoie burocratiche. Il tutto mentre non ci si accorge che i corsi d’acqua, i canali, le rive hanno bisogno di manutenzione. Inutile poi invocare la natura straordinaria delle precipitazioni o altre cause di fantasia per giustificare quei dissesti, quelle frane e altri guasti che soltanto una manutenzione adeguata e l’attenta opera dell’uomo possono evitare. Che dire? Noi che siamo ottimisti non vogliamo concludere che sarà un incubo: speriamo di poter dire che il sogno è stato semplicemente rinviato.

Daniele Minussi

