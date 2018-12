Il benessere degli occhi fa tappa da Corti Ottica e Foto anche in dicembre, mese delle feste per antonomasia, ma anche mese della salvaguardia della vista per tutta la famiglia, almeno nel negozio di Olginate.

«Per tutto dicembre e anche in gennaio sarà in vigore la Promozione Family - affermano gli ottici qualificati a disposizione della clientela - Significa che se un componente della famiglia acquista un paio di occhiali, a beneficiarne sarà anche tutto il resto della famiglia. In particolare sarà possibile acquistare ulteriori occhiali a un prezzo decisamente ridotto».

E andando verso Natale, quali sono le idee regalo proposte da Corti Ottica? «Le alternative sono diverse - riprendono dal negozio di via S. Agnese 79 - Un'idea potrebbe essere rappresentata dalle maschere per lo sci di Adidas e Oakley. Tante le proposte anche di Ray-Ban, per un regalo in linea con la tendenza. Se invece si vuole lasciare ampia libertà a chi riceverà il presente, allora è sempre possibile prepagare una gift-card per fare acquisti in negozio. Infine, grazie alla collaborazione con Rikorda, è sufficiente inviare la foto di una persona cara all'apposito indirizzo mail per ritirare poi nella nostra sede gadget personalizzati come calendari, palle di Natale, profumazioni per ambiente, gadgettistica Walt Disney e altro ancora». Quindi, per un Natale in vista Corti Ottica vi aspetta!

