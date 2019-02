Torniamo per la terza volta dalle colonne di questo giornale (1 settembre 2014 “Abbandonare il proprio immobile: è una soluzione?”, 21 maggio 2018 “Abbandono della proprietà immobiliare: suona l’allarme”) a parlare di rinuncia, da parte dei legittimi proprietari, di quote di fabbricati, di terreni ormai privi di valore economico. Il motivo? Inquilini che non pagano, manutenzioni onerose, un sistema fiscale che non permette non soltanto di detrarre tali spese, ma che assoggetta ad imposizione canoni quando anche non riscossi. Tutto questo, in sostanza, scoraggia il cittadino che giunge in qualche caso ad adottare soluzioni estreme, “rinunziando” alla proprietà.

Di cosa si tratta esattamente? Viene in considerazione l’atto unilaterale di rinuncia del proprietario che manifesta la propria volontà di abbandonare il bene, senza trasmetterlo ad altri. Esiste nel nostro ordinamento una vera e propria norma “di chiusura”: l’art. 827 del codice civile stabilisce infatti che «i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato». Avevamo già spiegato che, in considerazione di tale norma, una volta che il proprietario del bene avesse espresso la rinunzia, l’immobile, diventato “vacante”, sarebbe diventato di proprietà statale. Nel marzo dell’anno scorso l’Avvocatura dello Stato aveva espresso un parere sul punto, evidenziando i problemi che potrebbero causare la nullità dell’atto di rinuncia. Si pensi all’abbandono di un terreno sul quale fossero stati sversati rifiuti radioattivi o di un sito pericoloso per la pubblica incolumità per difetto di manutenzione. Insomma: incuria o, peggio, delinquenza, non meritano certo protezione giuridica. La “storia” si arricchisce di una nuova puntata. I Giudici sono infatti intervenuti in due distinte occasioni (Sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28 marzo 2018 n. 368; Decreto Tribunale di Imperia, Proc. n. 2120/2017 V.G. del 18 agosto 2018). In conseguenza di queste pronunce, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha il compito di procedere alla trascrizione degli atti immobiliari è giunto a rifiutare l’atto di rinuncia presentato dal notaio. Le decisioni, molto elaborate da un punto di vista teorico, concludono addirittura evocando la Costituzione. Poiché l’art. 42 Cost dispone che la proprietà privata non è riconosciuta al cittadino semplicemente per soddisfare un suo bisogno egoistico, bensì anche per soddisfare degli interessi generali, il buon mantenimento di un immobile non rappresenterebbe solo una facoltà del proprietario, ma anche un dovere a suo carico. Non solo: viene preso in considerazione anche l’aspetto fiscale. Poiché la rinunzia abdicativa comporterebbe il venire meno, in capo al privato rinunziante, dell’obbligo di pagare le imposte collegate alla proprietà rinunziata, i Giudici dubitano “fortemente” che tale conseguenza sia stata preveduta ed accettata dal legislatore come un effetto del citato art. 827 del codice civile. Insomma: tanto varrebbe concludere che il cittadino è una sorta di moderno schiavo della gleba. Si rammenta che, sotto l’impero romano, allo scopo di contrastare la fuga verso la città, si era giunti a vietare ai contadini l’abbandono delle terre e del proprio mestiere, che veniva trasmesso addirittura ai discendenti. Il pagamento dei tributi era così diventato impossibile da evitare e la fuga era sanzionata anche da pesanti pene corporali. Dobbiamo forse pensare che nei tempi attuali si riproponga quasi una moderna versione dell’antico istituto? Non stiamo parlando, ovviamente, di chi “fa il furbo” e dopo aver seppellito rifiuti tossici sul suolo, intende affibbiare alla parte pubblica il frutto delle proprie malefatte scappando con il bottino. Vengono in considerazione proprietà che non trovano più un acquirente e neppure un inquilino. Beni gravati da imposte che non riescono più ad essere pagate da parte di chi possiede magari anche un cospicuo patrimonio immobiliare, ma che non dispone di redditi sufficienti a far fronte ai tributi e alle spese di manutenzione. Forse però lo Stato, invece che pensare a incatenare i proprietari ai propri beni, potrebbe anzitutto interrogarsi sul perché il cittadino giunga a decisioni così estreme, come appunto rinunziare ad un bene che dovrebbe rappresentare ricchezza e non povertà. Si potrebbe poi pensare come una corretta gestione dei beni immobili derelitti possa portare anche benefici alla collettività intera. Un bene abitativo derelitto potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per dare ricovero ai meno abbienti ovvero ai senza tetto, evitando di pagare cospicue somme a terzi per sopperire a tali necessità. Da ultimo, ma forse è la considerazione più importante, chi governa dovrebbe prendersi cura dei cittadini, favorendo condizioni economiche che comportino la conveniente valorizzazione di beni che, per essere costruiti, hanno visto i nostri padri lavorare tanto e fare sacrifici importanti.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

