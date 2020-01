Conviene acquistare casa oggi? Pare proprio di sì. Il nostro paese ha sempre dimostrato grande interesse per gli immobili e in particolare per la casa.

La casa è il centro della nostra vita e in essa concentriamo i nostri interessi familiari e personali: una sorta di rifugio dalle avversità della vita. Non a caso si stima che almeno il 75% delle famiglie italiane risieda in abitazioni di proprietà, molto spesso acquistate con i sacrifici di una vita di lavoro. Tuttavia, dopo la grande crisi iniziata nel 2007, e secondo molti economisti non ancora completamente assorbita, il patrimonio immobiliare italiano ha perso il suo valore. La perdita del valore immobiliare non è dipesa solo dalla crisi determinata dai mercati finanziari ma è anche un effetto collaterale di scelte scellerate di natura politica ed economica di passati governi. Le riforme degli ultimi anni, infatti, hanno determinato imposte che prescindono dalla redditività dell’immobile e una tassazione che spesso risulta essere maggiore del reddito ritraibile e ciò ha portato ad una sensibile contrazione dell’edilizia italiana, determinando come ulteriore effetto collaterale il fallimento di centinaia di società costruttrici. Per questi motivi, i prezzi del mercato immobiliare continuano ad essere bassi e non hanno ancora raggiunto i livelli antecedenti all’anno 2007. I prezzi bassi degli immobili determinano la prima ragione per la quale oggi conviene acquistare un immobile, non solo da adibire ad abitazione principale ma anche a mero titolo di investimento.

Stiamo vivendo quindi un periodo dove i prezzi delle case appaiono decisamente in riduzione, se confrontati a quelli di dieci anni fa. Non è raro, infatti, registrare dal 2007 a oggi, perdite anche fino al 50% del valore dell’immobile da quando è stato acquistato. Ulteriore ragione che rende ottimale l’acquisto di un immobile è il basso valore del denaro. Il perdurare della stagnazione economica ha imposto alla Banca Centrale Europea di abbassare costantemente, negli ultimi anni, i tassi di interesse e da tale circostanza sono conseguite delle offerte di mutui bancari, sia a tasso fisso sia a tasso a variabile, davvero interessanti. Si può, infatti, tranquillamente affermare che i tassi non sono mai stati così bassi dal dopo guerra ad oggi. Nel mondo bancario, addirittura, qualcuno sostiene che i tassi di interesse potrebbero scendere ancora nei prossimi mesi. Ad oggi, i tassi variabili possono contare su un Euribor di circa -0,45% e si ritiene che possa rimanere in territorio negativo fino a dopo il 2025. Ottimi affari possono essere conclusi valutando di scegliere dei tassi fissi, tra i quali si annoverano tassi all’1% sui mutui a 20 anni oppure, ancora, una percentuale ampiamente sotto l’1% per mutui a 10 o 15 anni. Per questi motivi, il 2020 preannuncia, quindi, un mercato immobiliare rispetto al quale è più vantaggioso comprare che vendere. L’effetto congiunto della contrazione dei prezzi degli immobili abitativi e della contrazione dei tassi di interesse rendono imperativo porsi la domanda se convenga acquistare un’abitazione oppure pagare un canone di locazione. La risposta non può essere univoca, poiché è necessario valutare diversi elementi concreti di ogni singolo caso. Tuttavia, molto spesso appare più conveniente l’acquisto di una casa se la rata del mutuo viene confrontata con un canone di locazione che molto spesso risulta essere di un importo sensibilmente più alto. Ad esempio, in una città come Milano, dove i canoni di locazione per un bilocale raggiungono facilmente i 1.000 euro, è possibile acquistare, in alternativa, un appartamento versando una rata del mutuo che si aggira intorno ai 500 euro. Oggi è inoltre possibile finanziare il 100% del valore dell’immobile, purché il mutuatario riesca ad accedere al fondo di garanzia mutui prima casa, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 147 del 2014. L’acquisto di un immobile inoltre, e soprattutto se riguarda la prima abitazione, appare economicamente più vantaggioso in conseguenza del fatto che i denari spesi sono in realtà messi da parte perché con l’acquisto il capitale investito rimane (e talvolta potrebbe anche aumentare), mentre i denari relativi ad un canone di locazione vengono spesi in modo non reversibile. Resta inteso che prima di affrontare un mutuo bisogna essere certi di avere le condizioni per poterlo adempiere perché il rischio di fare un passo più lungo della gamba è sempre dietro l’angolo!

Guido Brotto

Notaio in Lecco

