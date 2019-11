Ecobonus ed efficientamento energetico confermati dalla bozza della Legge di Bilancio diffusa qualche settimana fa dal Governo. Per tutto il 2020, dunque, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, sono confermate anche tutte le detrazioni per chi sostituirà i serramenti: un conveniente incentivo fiscale del 50%.

«La Manovra 2020 è sempre più definita - spiega Alberto Valsecchi di Valsecchi Serramenti - e sembra proprio che troveranno conferma anche tutte le ipotesi relative alla proroga del bonus riservato a chi decide di cambiare i serramenti. Uno sconto fiscale pari al 50%, spalmato però in dieci anni. Significa che se l’intervento costa 20.000 euro, lo Stato riserva al padrone di casa la possibilità di usufruire di uno sconto di 10.000 euro, sotto forma di detrazioni fiscali suddivise in quote di pari importo, da intascare annualmente per 10 anni. Un incentivo molto forte, dunque, che però perde efficacia per via dal lungo periodo di tempo previsto dal legislatore per usufruire delle detrazioni. Per non dire che se tra qualche anno si fosse nelle condizioni di non dover pagare le tasse il beneficio per quell’annualità verrebbe perso». La domanda, dunque, sorge spontanea: è possibile usufruire immediatamente dei vantaggi derivanti dai benefici fiscali evitando così il rischio di perderli e godendo subito del consistente risparmio? La risposta, spiega Valsecchi, è affermativa.

Da qualche tempo, grazie all’articolo 10 del Decreto Crescita le normative offrono ai contribuenti la possibilità di avvalersi immediatamente dello sconto attraverso il meccanismo denominato Cessione del credito. «Stando a quanto previsto dalla legge - spiega Valsecchi - il contribuente può avvalersi subito dello sconto fiscale cedendo ai fornitori il credito d’imposta. Nel caso in cui si sostituiscano esclusivamente i serramenti, il cliente pagherà subito al proprio fornitore solo il 50% dell’importo previsto, cedendo a quest’ultimo il 50% di sconto fiscale. Significa che sulla suddetta fornitura da 20.000 euro il cliente ne pagherà subito 10.000 (E’ possibile, naturalmente, ricorrere a prestiti e finanziamenti), mentre i restanti 10.000 piuttosto che essergli restituiti in 10 anni, saranno ceduti al fornitore che li intascherà al suo posto. Si tratta di un vantaggio importante, che può diventare ancora più consistente qualora non si proceda solo alla sostituzione dei serramenti, ma alla ristrutturazione ed efficientamento energetico complessivo dell’immobile. Dal mio punto di vista ritengo questo strumento molto utile sia per i proprietari degli immobili che desiderano ristrutturarli in nome dell’efficienza energetica, sia per le imprese del settore che hanno così la possibilità di veder crescere il proprio volume di affari».

Per ogni informazione Alberto Valsecchi è a disposizione della clientela nella propria sede di Calolziocorte: «Aspetto tutti gli interessati perché ritengo che si tratti di un’opportunità da cogliere al volo per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione versando solo il 50% dell’importo previsto a preventivo. Con il mio staff approfondiremo caso per caso, effettueremo sopralluoghi e prepareremo preventivi, mettendo i clienti nelle condizioni di poter usufruire immediatamente dei vantaggi derivanti dalla legge in vigore».

