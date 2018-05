I nuovi motori TwinPower Turbo rappresentano la quint’essenza delle prestazioni e dell’efficienza. L’ottimizzazione della meccanica ha consentito di ridurre fino al 5% i consumi di carburante e le emissioni di anidride carbonica. Per quanto attiene lo sviluppo, sono stati portati a termine interventi di perfezionamento sul TwinPower Turbo, sulla distribuzione dell’olio e sull’elettronica del motore. Altri interventi sono stati portati a termine sugli scarichi, i convogliatori d’aria e il raffreddamento. La cilindrata dei propulsori a benzina della One 75 Cv e della MINI One è stata portata a 1,5 litri. Migliorata anche l’iniezione sia dei motori benzina, sia di quelli diesel. Nuova MINI è disponibile con il cambio manuale a sei rapporti oppure, in opzione, automatico, Septronic a sette.

