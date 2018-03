LECCO (ces) L’osteoporosi è una patologia che colpisce le ossa, causandone maggiore fragilità e aumentando il rischio di fratture. E’ una condizione caratterizzata da una diminuzione della massa per unità di volume (densità) di matrice ossea normalmente mineralizzata, con debolezza strutturale delle ossa, dovuta ad espansione degli spazi midollari ed osteonici e a riduzione dello spessore della corticale. Si ha osteoporosi quando la massa ossea scende al di sotto dei valori normali per taglia corporea, età, sesso e razza. L’osteoporosi è una malattia silente, non dà dolore e l’esordio dei sintomi corrisponde con la comparsa di una frattura.

La tecnica diagnostica che permette di valutare l’osteoporosi è la densitometria ossea (una piccolissima dose di raggi X talmente bassa che anche la frequente ripetizione dell’esame non rappresenta pericoli per la salute del paziente).

Esistono due forme di osteoporosi:

PRIMARIA (95% dei casi): osteoporosi post-menopausale e senile

SECONDARIA (5% dei casi) da assunzione di farmaci che modificano il metabolismo osseo.

Lo sviluppo dell’osteoporosi nelle donne nel periodo post-menopausale è legato a numerosi fattori, il più importante è la carenza di estrogeni.

Altri fattori sono dati dalla minore massa ossea e dalla maggiore perdita di tessuto osseo nella donna rispetto all’uomo, dalla diminuita concentrazione del metabolita attivo della vitamina D (promuove il riassorbimento gastro-intestinale di calcio), dalla dieta povera di calcio e dal diminuito assorbimento intestinale del calcio (caratteristico dei soggetti anziani), dall’inattività.

L’osteoporosi senile, sia nell’ uomo che nella donna, è causata dalla perdita ossea normalmente legata ai processi di invecchiamento. Dopo i 40 anni non viene prodotto abbastanza osso nuovo per sostituire quello già presente.

Le altre forme di osteoporosi sono date da anomalie endocrine (ipertiroidismo, iperparatiroidismo); carenze nutrizionali (calcio, proteine, vitamina C); farmaci osteopenizzanti (eparina, chemioterapici); alcolismo; osteoporosi da non uso; osteoporosi idiopatica.

Le zone più colpite dall’osteoporosi, quindi più a rischio di frattura anche per traumi lievi, sono le regioni a più elevato tasso di rimodellamento: i corpi vertebrali, le porzioni prossimali del femore e dell’omero, la parte distale del radio, le coste.

L’osteoporosi può essere prevenuta e curata attraverso l’interazione di diversi aspetti: farmacologico (bifosfonati), alimentare (calcio e vitamina D), fisioterapia ed esercizio fisico. In particolare il movimento è parte essenziale di un programma di prevenzione e trattamento dell’osteoporosi. L’attività fisica è necessaria per mantenere in buono stato le ossa nell’età adulta; l’allettamento prolungato determina invece imponenti perdite di minerale, con conseguente aumento della fragilità. Dati scientifici sostengono che l’esercizio fisico aiuta a mantenere o addirittura ad aumentare la densità ossea negli adulti e, integrando l’assunzione di calcio e vitamina D, a contenere le perdite ossee legate all’invecchiamento. Un’adeguata attività fisica permette anche di: ridurre il rischio di cadute (rinforzando la muscolatura e migliorando coordinazione ed equilibrio), aumentare le capacità motorie negli anziani, mantenere le funzioni cognitive e ritardare la perdita di autonomia funzionale nella quotidianità. Benché l’esercizio sia utile in chi è affetto da osteoporosi, le ossa non dovranno mai essere sottoposte a sforzi improvvisi o eccessivi. Il fisioterapista può indicare esercizi specifici di rinforzo e sostegno della schiena, insegnare modi sicuri per muoversi e dedicarsi alle attività quotidiane, raccomandare programmi di allenamento specifici e adatti ai singoli casi, che aiutino a prevenire fratture.

Oggi è nata una nuova soluzione terapeutica in aggiunta a quelle sopra descritte: la Limfa therapy. Si tratta di un rivoluzionario trattamento medicale che genera specifiche sequenze di campi magnetico-elettrici, complessi, a bassissima frequenza ed intensità. E’ in grado di comunicare con le cellule per bloccare il processo degenerativo dell’osso e stimolarne la rimineralizzazione, con effetti duraturi nel tempo! Questa terapia è stata progettata e brevettata da un gruppo di ricercatori italiani ed ha studi scientifici a supporto della sua efficacia.

Sabato 10 Febbraio presso il centro MEDinMOVE di Lecco, via Balicco 109, è possibile partecipare ad un OpenDay gratuito sulla cura e soprattutto prevenzione dell’osteoporosi.

Chiama lo 03411581562 per informazioni e per confermare la partecipazione!

