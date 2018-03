Si sa che i tempi cambiano e lo fanno davvero in fretta. Le meraviglie del web, le magie della rete, il proliferare delle informazioni reperibili: è tutto davvero strepitoso, ma induce talvolta le persone ad un’autoconfidenza priva di fondamento. Vista la mole dei dati disponibili, spesso molti si improvvisano medici, commercialisti, architetti, notai ed avvocati. In fondo cosa ci vuole? Su internet si trova tutto e poi, scavando per bene, alla fine con un poco di buona volontà, si può fare da sé: questo almeno è il comune sentire.

L’altro giorno si sono presentati presso il mio studio, dopo aver preso regolare appuntamento, due signori. Alla mia domanda di che cosa potessi fare per loro, la risposta è stata davvero «spiazzante»: «vorremmo sapere quanto costa mettere lo stampone».

Ho risposto, imbarazzato, di non comprendere che cosa desiderassero. Poi ho provato con un’altra domanda: «ma signori, cosa desiderate fare? Un contratto, una vendita? Una donazione?», la risposta è stata tranciante: «Non si preoccupi, stiamo acquistando un bar, ma la bozza dell’atto l’abbiamo già scaricata da internet. A noi basta che lei ci metta il suo timbro, il suo stampone…» Finalmente avevo capito: le parti avevano già fatto tutto da sole. Non importa se la cessione di azienda è una fattispecie contrattuale complessa, ricca di regole, anche legali, poco conosciute (talvolta anche inderogabili: si pensi all’accollo delle passività aziendali che comunque vanno a carico dell’acquirente quand’anche le parti si fossero diversamente accordate). Quei signori avevano ritenuto di poter fare tutto da soli e si rivolgevano a me solo per autenticare le sottoscrizioni da apporre alla scrittura, già compiutamente predisposta da loro. Essi desideravano soltanto sapere il costo dell’autenticazione della scrittura. A nulla è valso fare presente che il ruolo del notaio non è quello di semplice certificatore dell’identità delle parti, svolgendo un compito assai più rilevante, vale a dire garantire il rispetto della normativa vigente e la buona tecnica redazionale nell’interesse di ciascuna delle parti di un contratto. Sono stato bruscamente interrotto: «Guardi, abbiamo sbagliato posto, ce ne andiamo…» al che mi sono arreso all’evidenza: loro avevano, almeno in questo, perfettamente ragione. L’episodio, di per sé banale, ai miei occhi non lo è davvero. Non mi permetto di esprimere giudizi sui quei clienti: però mi sono interrogato su quali siano i fattori che possono averli indotti a comportarsi in quel modo e, più in generale, perché si sia determinata nella gente l’idea di potersi occupare senza alcuna preparazione di base di questioni complesse e per le quali ci si rivolge ad un professionista. C’è probabilmente l’idea di fondo della libertà, per come oggi almeno viene intesa: l’individuo al centro del proprio mondo non ha più bisogno di niente e di nessuno. Perché pagare architetti, avvocati, legali e schiere di professionisti? Esiste un’idea, piuttosto rozza, ma anche abbastanza diffusa, che i professionisti in fondo il pane non se lo meritano. Spesso, anzi, rendono complicate le cose che sarebbero semplici, magari proprio per poi chiedere il pagamento di una parcella che altrimenti potrebbe essere risparmiata. Il web verrebbe a «smascherare» queste bugie, finalmente rendendo accessibili a tutti le informazioni che servono per fare quello che serve. Venendo più specificamente alla funzione notarile, la cosa si fa più complessa.

Il notaio deve assicurare la certezza, la sicurezza e la legalità di tutto il traffico giuridico nell’interesse oggettivo dell’ordinamento. E su questo mi aspetto che un cliente potrebbe obiettare: e a me che me ne importa? Lo paghi lo Stato questo servizio! Non è finita, però: il notaio è una vera e propria «cerniera» tra le leggi dello Stato e il temperamento degli interessi delle parti che a lui si rivolgono per compiere qualsiasi attività giuridica che attenga alla contrattazione. Dunque i cittadini pagano al Notaio un compenso che non è tanto legato alla semplice autenticazione delle firme, ma è di controllo preventivo dei contenuti contrattuali in funzione di prevenzione delle controversie tra le parti e di rispetto della legalità. In definitiva, non tanto occorrerebbe domandare il prezzo per mettere uno «stampone», piuttosto interrogarsi su quale sia il valore del servizio del notaio.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

