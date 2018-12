Ricordo ancora un gioco che mi piaceva molto da piccolo: vicino al bar della spiaggia c’erano i giochi. Accanto al calcetto si trovava una sorta di “scatola” di legno grande all’incirca la metà. Essa poggiava su un supporto che la lasciava libera di “ondeggiare” su due assi e doveva essere guidata, in questo movimento, dal giocatore. Dentro la scatola, sotto il vetro, v’era una sorta di labirinto. Al suo interno andava condotta, sfruttando la forza di gravità, una sfera d’acciaio che doveva correre lungo le pareti del percorso fino all’uscita. Però questo risultato non era per nulla facile: ogni tanto infatti sul pavimento c’era una buca nella quale la sfera poteva cadere, interrompendo così il gioco che riprendeva daccapo. Occorreva saper coordinare il movimento delle due mani con una certa perizia per non “perdere” la biglia e portarla al traguardo. Spesso mi vengono in mente quegli assolati pomeriggi di gioco: il lavoro che svolgo assomiglia sempre più a quel labirinto. Una serie intricata di regole e norme, spesso astruse, che si dipanano lungo il metaforico percorso lungo il quale il cliente va accompagnato al fine di fargli conseguire il risultato desiderato. Un tempo ciò poteva dirsi per le pratiche più complesse; oggi invece si può ben dire che riguardi anche quelle teoricamente più agevoli e diffuse. Facciamo l’esempio dell’acquisto della prima casa di abitazione. Dal 1982 fino ad oggi i requisiti per poter fruire delle agevolazioni fiscali sono mutati innumerevoli volte. La relativa stabilità delle prescrizioni di legge degli ultimi anni non deve ingannare: infatti l’evoluzione delle circolari amministrative e le decisioni dei Giudici chiamati a interpretare le disposizioni normative e regolamentari è continua e non è infrequente constatare come, nel giro di pochi mesi, le situazioni si ribaltino. Si prenda ad esempio il requisito fondamentale della residenza. L’acquirente di un appartamento “prima casa” un tempo doveva infatti dichiarare nell’atto di acquisto, ai fini di poter fruire delle agevolazioni tributarie, di essere residente nell’abitazione oggetto della compravendita. Va da sé come spesso questa situazione non fosse praticamente conseguibile (a meno di non essere già inquilini): come si fa, prima di acquistare, a risiedere nell’immobile che si vuole comprare? Stendiamo un pietoso velo sugli espedienti cui si ricorreva un tempo: successivamente la legge è stata modificata. Basta infatti dichiarare in sede di acquisto che si intende trasferire la residenza nel Comune ove si trova l’immobile acquistato entro diciotto mesi e le agevolazioni sono salve. Va detto, però, come questo termine fosse, fino a qualche anno fa, di soli dodici mesi ed è stato poi “allungato” di altri sei mesi. Il legislatore però non ha armonizzato questo periodo temporale rispetto a quello entro il quale la residenza va portata presso la nuova abitazione allo scopo di poter fruire delle agevolazioni fiscali, diverse da quelle che assistono la vendita, relative all’eventuale mutuo ipotecario necessario per l’acquisto (agevolazioni che consistono nella detrazione degli interessi passivi). Occorre allora avvisare il cliente che occorre, nonostante la menzione dei diciotto mesi, in effetti perfezionare il trasferimento entro dodici mesi se non si vuole perdere il beneficio della detrazione degli interessi del mutuo. Ma poi cosa accade se, nonostante i buoni propositi, la residenza anagrafica non può essere portata perché, ad esempio l’appartamento è occupato dal vecchio proprietario che non lo rilascia nonostante il preciso impegno assunto? Cosa succede se il Comune non rilascia i provvedimenti amministrativi necessari per abitare l’immobile entro i termini? E se si verifica un evento eccezionale come un terremoto e la casa diviene inagibile? Va infatti detto chiaramente come non sia sufficiente effettuare la dichiarazione di voler assumere la residenza nell’atto di compravendita: occorre, in concreto, che si provveda a rispettare questo impegno, Fanno prova al riguardo le risultanze anagrafiche. Le predette circostanze sopravvenute vanno valutate caso per caso: così se indubbiamente si tratta di forza maggiore quando sopraggiunga un evento naturale straordinario come quello evocato più sopra (terremoto, alluvione, etc.), invece non si potrà dedurre come scusa il generico ritardo dell’amministrazione che non rilascia i provvedimenti necessari (situazione purtroppo prevedibile). E se è uno soltanto dei coniugi in comunione legale ad aver trasferito la residenza mentre l’altro non è riuscito? Secondo i Giudici può bastare. Se l’acquirente non si può spostare nella nuova casa per motivi di salute? In questo caso è stato invece deciso in senso contrario. Come valutare la separazione personale tra i coniugi che, maturata nei diciotto mesi dall’acquisto, abbia impedito ad uno di essi di assumere la residenza nell’immobile acquistato? Anche in questo caso la risposta della giurisprudenza è stata negativa. Insomma: ginepraio o labirinto, scegliete voi. La sensazione di dover “accompagnare” non già una semplice biglia sana e salva verso il traguardo però mi ritorna in mente spesso…

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

