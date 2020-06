Pronti, si viaggia! Giusto in tempo con l’arrivo della bella stagione la pandemia s’indebolisce e agli italiani viene concessa la libera circolazione tra regioni. Così, viene da pensare che molti vorranno recuperare le vacanze perdute regalandosi rilassanti week-end e periodi di ferie in montagna, magari facendo trekking su e giù per le alte vette delle nostre belle Alpi. Ma come ci si dovrà comportare sostando in un rifugio? Le linee guide varate dalle regioni prevedono la disinfezione delle mani subito all’ingresso dell’area dove sarà posizionato un apposito dispenser e dove, su appositi cartelli multilingua, saranno affisse le regole di condotta. Se possibile l’area esterna sarà delimitata per consentire un accesso regolamentato, mentre sono istituiti percorsi interni che dovrebbero prevenire l’incrocio con altre persone. Nell'area il gestore dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti, misura che però non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi, le persone che condividono la stessa camera e quelle che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale (aspetto questo che afferisce alla responsabilità individuale). Qualora ci si accomodi a un tavolo occorre aspettare che venga disinfettato insieme alle sedute; la tovaglietta sarà monouso. Vietato il servizio al banco. Le aree per il pranzo al sacco saranno ad accesso limitato.

L’entrata nel rifugio vero e proprio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti). Anche qui sono istituiti percorsi che prevengono gli incroci mentre i dati dei clienti saranno conservati almeno per 14 giorni. Infine, in caso di pernottamento, il titolare illustrerà ai clienti le opportune norme di comportamento nella struttura.

