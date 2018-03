Il mal di schiena, più correttamente lombalgia, rappresenta la causa più frequente di sofferenza, di inabilità lavorativa e di restrizioni del tempo libero della popolazione.

La schiena è un insieme di strutture muscolari, tendinee e legamentose strettamente ed intimamente interfacciate con strutture ossee; gli uni e le altre circondano i nervi che dal midollo arrivano alla periferia per centralizzare tutti i messaggi esterni. Tali strutture si muovono nelle più svariate condizioni, sia a riposo come nello stare in piedi, sia nel camminare come nello stare seduti. Essi risentono anche di altri fattori, fra tutti la condizione della muscolatura e la funzionalità dell’anca.

I muscoli e i tendini possono subire lesioni così come le articolazioni delle vertebre possono sviluppare la stessa artrosi che colpisce il ginocchio o l’anca. Un sistema anatomico complesso come la schiena, nel momento in cui incorre in un danno o in fenomeni di usura, fornisce informazioni che, tramite il sistema nervoso, possono venire lette dal nostro cervello come dolore.

Il dolore, indipendentemente dall’intensità e dal momento in cui insorge, risente anche delle aspettative, positive o negative, che ognuno di noi ha riguardo la propria salute.

Quest’ultimo concetto rientra in quello più ampio della «catastrofizzazione», termine che la Medicina ha preso, in prestito dalla sociologia anglosassone e che individua persone con un modo di porsi negativo verso gli avvenimenti della vita, in tutti i suoi ambiti (ad esempio la paura di non riuscire a dimostrare le proprie qualità in un nuovo posto di lavoro o la convinzione che ci sarà qualcuno che ci ostacolerà in tutti i modi).

La lombalgia, con il carico di sofferenze e di restrizioni della normale attività fisica quotidiana, finisce per coinvolgere indirettamente anche i componenti della famiglia creando così un circolo vizioso di emozioni negative. Ciò rende il dolore ancora meno sopportabile e il “peggioramento” sintomatologico in realtà potrebbe essere causato non da una modificazione del quadro anatomico della schiena, ma dalla continua attenzione che la mente dà al dolore stesso.

Questi semplici concetti, per altro importanti per capire la genesi della lombalgia, dovrebbero portare ognuno di noi a ritenere che, nella valutazione del mal di schiena, sarebbe più utile e funzionale un approccio diverso da quello usualmente utilizzato, spesso limitato all’esecuzione di una RMN o di una Tac e ad una valutazione specialistica di tipo monotematico.

Anche l’approccio terapeutico non dovrebbe essere rappresentato dalla semplice pastiglia analgesica buona per ogni occasione, né tantomeno dalla generica introduzione di cortisone nella schiena.

Come riportato da una Consensus Conference del 2009 sulla terapia della lombalgia pubblicata su «Pain», la principale rivista che, nel mondo si occupa di dolore, «la terapia ottimale è quella capace di contrastare i meccanismi di produzione del dolore e quindi la scelta terapeutica dev’essere subordinata alla diagnosi che identifica quei meccanismi ed alla conoscenza dei mezzi per contrastarli».

Il nodo principale nella lombalgia è quindi quello di evidenziare il «pain generator» (generatore di dolore), cioè quella struttura ossea muscolare, tendinea, legamentosa o nervosa che causa il dolore.

Gli esami usualmente eseguiti (RMN e/o Tac) sono spesso nei limiti della normalità; oppure viene sottolineato nel referto qualcosa di anomalo. Ecco quindi che di conseguenza i nostri pensieri potrebbero essere «Ma allora il mio dolore da dove viene ?», oppure «Ecco questa è la causa del MIO mal di schiena» dimenticando che il dato dell’esame di imaging (RMN/Tac/RX) è un dato statico derivato in una posizione di assoluto riposo e che nella maggior parte dei casi non ha nulla a che fare con il dolore che compare ad esempio al mattino appena sveglio, oppure dopo una camminata, o che si manifesta la sera dopo una giornata di lavoro. Non è possibile fare diagnosi basandosi semplicemente sul risultato di un esame strumentale!

I limiti di un approccio monotematico al mal di schiena risiedono proprio nella sua struttura anatomo funzionale: il mal di schiena dipende da un danno del tendine, del nervo, dell’osso oppure dipende da una ridotta forza muscolare che non supporta in modo adeguato le altre strutture, creando stress e sovraccarichi?

Sarebbe come pretendere ad esempio che la Ferrari vincesse il mondiale di Formula 1 ricorrendo solo ai tecnici delle gomme o solo ai tecnici motoristi o solo ai tecnici aereodinamici, figure sicuramente importanti ma che, se singolarmente coinvolti, non possono trasformare la Ferrari in una macchina da mondiale. E’ su questo semplice concetto che alcune figure professionali si sono ritrovate in MEDinSPINE: un centro per curare le diverse forme di mal di schiena non in modo monotematico ma con l’idea ispiratrice della complementarietà delle “conoscenze”. Conoscenze di tipo fisioterapico-riabilitativo, conoscenze mediche e chirurgiche, tenendo anche in considerazione gli aspetti tecnologici più recenti (vedi foto in basso) non tanto fini a se stessi quanto piuttosto al servizio del benessere globale della persona.

In MEDinSPINE è questo l’approccio che abbiamo deciso di seguire: il voler restituire autonomia e benessere alla persona nel modo più specifico e personalizzato possibile senza promettere magiche ed irrealistiche guarigioni.

Per ottenere questo pensiamo di valutare le persone con un orizzonte più ampio della semplice visita specialistica monotematica: utilizziamo l’ecografia per vedere quanto quel preciso mal di schiena possa essere ascritto ad una debolezza o fragilità muscolare; utilizziamo, se indicati, i dati di elettromiografia per valutare un eventuale danno nervoso periferico, oppure viene utilizzata la ricostruzione tridimensionale delle immagini Tac e RMN. I dati così ottenuti vengono valutati in equipe con il Chirurgo Vertebrale, il Medico Algologo, il Neurologo, il Fisioterapista, il Nutrizionista e lo Psicologo ed insieme viene deciso l’approccio terapeutico più utile: dal trattamento antalgico o chirurgico preceduto o seguito da un trattamento fisioterapico, fino alla fisioterapia come unico trattamento di rinforzo della muscolatura preesistente in assenza di evidenti pain generator strumentali o clinici. L’esito di questa riunione collegiale viene in un secondo tempo comunicato alla persona che può decidere se accettare o meno il programma terapeutico specifico e personalizzato. Nei successivi incontri viene valutata l’evoluzione della situazione clinica, in modo tale da poter modificare l’originario programma terapeutico alla luce di fattori nuovi o di risultati non conformi alle aspettative. Il trattamento del mal di schiena offerto dall’Equipe di MEDinSPINE comprende trattamenti manuali, funzionali (come ad esempio cammino in assenza di gravità), medici (infiltrazioni, se necessario anche con guida ecografica) condotti in regime ambulatoriale, ma anche trattamenti medici più impegnativi (vedi www.medicinadeldolore.org e www.curamaldischiena.net). Tali trattamenti sono diretti a disinnescare il pain generator che risulta dalla concordanza dell’esame clinico con esami di imaging (Tac RMN e Rxgrafie). Tutto questo è possibile perché MEDinSPINE, a sua volta, collabora con altri Spine Center per cercare di offrire un servizio il più completo ed ampio possibile, in assenza di strutture sanitarie in grado di offrire sul territorio un analogo ed efficace supporto terapeutico.

Leggi tutte le notizie su "Lecco"

Edizione digitale