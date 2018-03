LECCO MedinMove è la nuova realtà in ambito medico riabilitativo e soprattutto preventivo di Lecco.

La persona viene posta al centro di un programma specifico, personalizzato e finalizzato al benessere psicofisico generale, presa in carico da personale altamente specializzato, con tecnologie all’avanguardia presenti per la prima volta sul territorio (AlterG, Vacumed, Walker View), ed una cura ed attenzione particolare per ogni suo bisogno.

MedinMove non è il classico centro medico, perché offre dei servizi innovativi difficilmente fruibili nel territorio lecchese.

Nel centro viene effettuata una fisioterapia moderna, basata su tecniche manuali e terapie fisiche all’avanguardia (Tecarterapia, O.P.A.F. onde d’urto evolute, CryoThermoShock, Infrarossi, LIMFA therapy) per la risoluzione e la prevenzione di problematiche in ambito ortopedico, neurologico, cardiologico, reumatico (anche la fibromialgia) e metabolico, pre e post operatorie.

E’ presente un’ampia area funzionale, dove il movimento non è parte integrante solo del processo curativo ma diventa soprattutto PREVENZIONE: la persona viene seguita passo passo con programmi di allenamento cuciti su misura (anche individuali con personal trainer dedicato) e sport-specifici (volti al miglioramento del gesto atletico e della performance).

Presso MedinMove è possibile effettuare la valutazione del Cammino e della corsa: attraverso WALKER VIEW, il miglior tapis roulant di ultima generazione, è possibile valutare la postura dinamica durante la camminata e la corsa, per raccogliere dati ancora più precisi ed oggettivi su eventuali squilbri e disfunzioni di movimento e di conseguenza essere ancora più specifici nella loro correzione. Il fiore all’occhiello del centro è sicuramente l’ ALTER-G, un tapis roulant brevettato dalla NASA, che permette di camminare in assenza di gravità, scaricando fino all’80% del peso corporeo, con notevole beneficio per le articolazioni. Il suo utilizzo spazia dal recupero post operatorio, per tornare a camminare o correre molto più velocemente, alle problematiche legate all’artrosi di anca e ginocchio, alla lombalgia e discopatie, fino all’obesità e alle patologie neurologiche (post ictus, sclerosi multipla, paraplegia) e reumatiche (artrite reumatoide).

Una novità è anche la Fisioestetica, ovvero l’unione della fisioterapia e della medicina estetica per curare e prevenire le patologie alla base degli inestetismi cutanei (cellulite), biologici e legati all’invecchiamento (anti-aging).

MedinMove si occupa anche di dimagrimento e alimentazione corretta, attraverso tecnologie all’avanguardia (VACUMED), programmi specifici e alla collaborazione con IMBIO, Istituto di Medicina Biologica di Milano, che propone i più moderni test diagnostici in ambito alimentare e preventivo, tra cui quelli genetici.

Viene offerto anche il servizio di fisioterapia domiciliare, per chi è allettato o ha difficoltà motorie tali da non poter raggiungere il centro.

Collaborano con la struttura anche specialisti d’eccellenza, che si occupano di ortopedia artroscopica e protesica per le articolazioni, chirurgia e patologia della colonna vertebrale, fisiatria, medicina legale, terapia del dolore (con anche infiltrazioni ecoguidate,) nutrizione, psicologia dello sport e mental coaching. A breve ci sarà anche la possibilità di effettuare ecografie e verrà proposta anche una novità assoluta per il territorio di Lecco che è la fisioterapia ecoguidata, cioè l’utilizzo dell’ecografo durante la seduta riabilitativa per migliorare la specificità del trattamento.

In MedinMove si stanno sviluppando anche due progetti specialistici: MedinRun e MedinSpine.

MedinRun è un team di professionisti al servizio di chi vuole prepararsi alla maratona o alla mezza-maratona: fisioterapista, mental coach, tecnico della federazione atletica italiana collaborano insieme in un programma di allenamento e prevenzione per raggiungere l’obiettivo nei giusti tempi e senza rischio di banali infortuni.

MedinSpine è un approccio multidisciplinare al mal di schiena, un modo nuovo di affrontare la lombalgia a 360° grazie alla collaborazione tra ortopedico specialista in chirurgia vertebrale, medico specializzato in terapia del dolore, neurologo, fisioterapista, psicologo e nutrizionista, al fine di strutturare un programma il più specifico e personalizzato possibile.

MedinMove si trova a Lecco, in Via Balicco 109. Per conoscere tutti servizi è possibile chiamare il numero 03411581562, visitare il sito internet www.medinmove.it o la pagina facebook MED in MOVE, o, in alternativa, mandare una mail a info@medinmove.it. MedinMove non è il solito centro medico riabilitativo: noi non trattiamo pazienti ma PERSONE!

